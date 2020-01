Tlačivá daňových priznaní sú nezvyčajne skoro. Čo sa zmenilo?

Kto musí priznanie podať a dokedy?

7. jan 2020 o 17:15 Martina Raábová

BRATISLAVA. Státisíce živnostníkov môžu tento rok podať daňové priznanie o niekoľko týždňov skôr ako po ostatné roky.

Finančná správa už zverejnila tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019. Urobila tak hneď začiatkom nového roka. Vlani zverejnila tlačivá na svojom webe až začiatkom februára, predvlani zhruba v rovnakom čase.

Každý, kto si bude vypĺňať daňové priznanie k dani z vlaňajších príjmov, tak už môže urobiť dnes.

Tlačivá sú dostupné na webe finančnej správy v sekcii Formuláre (horná lišta na domovskej stránke a následne vľavo treba zvoliť Elektronické formuláre), daňovníci sa k nim dostanú aj v aplikácii eDane.

Pre podnikateľov je výhodnejšie nainštalovať si aplikáciu a priznanie vyplniť priamo v nej, pretože sama aplikácia upozorní na prípadné chyby a nezrovnalosti.

Daň z príjmu navyše vypočíta automaticky, tlačivo si môže daňovník následne stiahnuť, vytlačiť alebo poslať elektronicky.

Minimálne zmeny

Dôvodom, prečo sú tento rok tlačivá dostupné už začiatkom januára, je pravdepodobne to, že samotné priznania sa zmenili len minimálne.

Tlačivo pre daňové priznanie typu A, ktoré podávajú fyzické osoby, napríklad dohodári či čerstvo nezamestnaní, sa oproti vlaňajšku nezmenilo vôbec.

Mierne sa zmenilo tlačivo daňového priznania typu B, ktoré podávajú všetci živnostníci, a tiež tlačivo pre právnické osoby, teda firmy.

Po minulé roky nemohla finančná správa tlačivá zverejniť skôr, pretože potrebovala zapracovať viaceré zmeny v zákonoch.

Opakované meškanie vysvetľovala tým, že poslanci schvaľovali zmeny na poslednú chvíľu v decembri a to malo vplyv aj na obsah tlačív.

Môže to byť výhodné

Daňové priznanie musí podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 boli vyššie ako 1968,68 eura.

31. marec 2020 je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Firmy a živnostníci majú povinnosť podávať priznanie už len elektronicky, prostredníctvom e-občianskeho preukazu alebo osobitných prístupov od daniarov. Fyzické osoby ako napríklad zamestnanci či dohodári môžu priznanie podať osobne, klasickou poštou alebo online.

Daňovník, ktorý takéto príjmy za celý rok nedosiahol, však daňové priznanie podať môže. A môže to byť preňho dokonca výhodné.

Študentovi, ktorý počas roka pracoval na dohodu, alebo zamestnancovi, ktorý pracoval len časť roka a zvyšok bol nezamestnaný, môže v daňovom priznaní vyjsť preplatok na dani z príjmov.

Preplatok vzniká najmä preto, že každá fyzická osoba, ktorá podáva priznanie, si môže základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť. Pre rok 2019 je vo výške 3937,35 eura.

Ilustračný príklad: Zamestnanec pracoval od januára do marca minulého roka na trvalý pracovný pomer. Za tieto tri mesiace dosiahol hrubý príjem 1500 eur. Zvyšok roka bol nezamestnaný.

Daňové priznanie podať nemusí, no môže. V ňom si môže základ dane znížiť o celých 3937,35 eura bez ohľadu na to, ako dlho bol v pracovnom pomere. Pri celkovom príjme 1500 eur mu základ dane vyjde nula. A preddavky na daň, ktoré od januára do marca zaplatil, mu štát vráti v podobe daňového preplatku.

Výdavky navyše

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A podáva napríklad dôchodca, ktorý počas roka krátko pracoval napríklad na dohodu, brigádujúci študenti či zamestnanci, pracujúci len časť roka alebo aktuálne nezamestnaní.

Daňové priznanie fyzickej osoby typu B podávajú zamestnanci v prípade, keď počas roka prenajímal nehnuteľnosť. V takom prípade mu nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, priznanie si musí urobiť sám.

„Béčko“ je určené najmä pre podnikateľov - živnostníkov. Aj v ich prípade platí, že priznanie majú podávajú povinne len vtedy, ak ich ročné príjmy presiahli 1968,68 eura.

V tlačivách daňových priznaní pre živnostníkov upravili daniari len dve veci. Prvá zmena sa týka daňových strát za minulé roky. Namiesto rokov 2014 až 2017 bude živnostník, pochopiteľne, vypĺňať údaje za roky 2015 až 2018.

Podnikatelia by tiež nemali prehliadnuť nové políčko v XIII. oddiele daňového priznania. Nachádza sa takmer na konci formulára, pred prílohami.

„V súvislosti s uplatňovaním výdavkov na rekreáciu sa v samostatne orámovanej časti doplnilo zaškrtávacie pole,“ upozorňuje hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Toto políčko zaškrtne daňovník vtedy, ak si uplatní výdavky na rekreáciu. Pod políčkom zároveň pribudlo miesto na vyplnenie sumy výdavkov na rekreáciu.

Aj živnostníci si môžu uplatniť výdavky na rekreáciu rovnako ako zamestnanci, podmienkou je, aby podnikali aspoň dva roky. Príspevok si však môžu uplatniť len tí živnostníci, ktorí si v priznaní uplatňujú skutočné výdavky a nie paušálne.

Výdavky si môžu uplatniť vo výške 55 percent zo sumy na rekreáciu, najviac vo výške 275 eur, teda rovnako ako zamestnanci. Doklad o rekreácií dokladať k priznaniu netreba, treba si ho však odložiť pre prípad daňovej kontroly.