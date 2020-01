Do Priora vstúpili k Trabelssiemu jedni z najbohatších Slovákov

Zmena sa udiala ani nie rok po kúpe objektu.

8. jan 2020 o 17:15 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. Obchodný dom na Kamennom námestí, ktorý kedysi niesol meno Prior či MY, má nového spolumajiteľa. Aj keď firma podnikateľa Georga Trabelssieho zostáva medzi spoločníkmi, už bude mať rovnocenného partnera.

Zmena sa pritom udiala ani nie rok od kúpy celého objektu. Obchodný dom sa aktuálne zapĺňa novými nájomníkmi, jeho budúcnosť je stále otvorená.

Známe mená

Keď začiatkom minulého roka informoval kontroverzný podnikateľ George Trabelssie, že kúpil obchodný dom na Kamennom námestí, novinárom veľa neprezradil.

„Nekupoval som to s tým, že viem, čo s tým bude. Bol to klenot, ktorý som si nechcel nechať ujsť,“ uviedol a dodal, že tri až päť rokov nebude do exteriéru budovy zasahovať.