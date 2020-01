CEO Richard Marko: Lex Eset si vieme predstaviť (rozhovor)

Softvérová spoločnosť Eset sa za posledné bezmála tri dekády vypracovala na unikátny slovenský príklad celosvetového úspechu. Ako líder trhu kyberbezpečnosti posúva malú päťmiliónovú krajinu do popredia IT priemyslu.

V posledných rokoch sa jeho majitelia čoraz viac angažujú aj v podpore občianskej spoločnosti na Slovensku. O súčasnosti a budúcnosti Esetu sa INDEX zhovára so šéfom spoločnosti Richardom Markom.

V rozhovore sa dočítate: Čo hovoria zamestnanci a majitelia Esetu na to, že firma sa stáva súčasťou politického boja

Ako je Eset pripravený na nadchádzajúce parlamentné voľby

Aké údaje zbiera Eset o zákazníkoch a čo z nich vie zistiť

Ako Esetu v súboji s kyberzločinom pomáha umelá inteligencia

Kedy a ako sa má z Esetu stať miliardová firma

Prečo ostáva na ostáva na Slovensku, aj keď mu prináša len malý zlomok tržieb

Aký Lex Eset si vie Richard Marko predstaviť

Počas posledných dvoch rokov sa do Esetu pre občiansku angažovanosť niektorých jeho majiteľov obúvajú politici ako Robert Fico, Andrej Danko alebo Ľuboš Blaha. Hovoria o prepojení na zahraničné tajné služby, eseťákov označujú za oligarchov. Čo si o tom myslíte?

Neteší ma to... Pôsobíme v tejto krajine tridsať rokov. Myslím si, že sme boli a stále sme nositeľmi pozitívnych myšlienok a príkladom, že aj firma z malej krajiny sa môže presadiť medzinárodne. Preto tieto útoky racionálny zmysel nedávajú.

Výzva Blahovi nepomohla

Rozprávate sa o tom so zamestnancami?

Samozrejme, tieto veci sa nedajú prehliadnuť. Objavujú sa v médiách a ešte častejšie na sociálnych sieťach, takže aj naši zamestnanci sú s nimi konfrontovaní. Komunikujeme preto dovnútra firmy, aby sme vysvetlili, čo sa deje, respektíve objasnili, že v skutočnosti sa nič nedeje, že tieto útoky sú založené na výmysloch.

“ Je populárne šíriť konšpiračné teórie a časť ľudí sa snaží pomocou nich získavať politické body. „

Z môjho hľadiska je to o hľadaní primeranej miery, ako na túto situáciu reagovať. Beriem to tak, že žijeme v čase, keď je populárne šíriť konšpiračné teórie a určitá časť ľudí a politikov sa snaží pomocou nich získavať politické body. Môže im prekážať aj naša nezávislosť.

Čo hovoria zamestnanci na to, že Eset sa stal súčasťou politického boja?

Povedal by som to tak, že keď som vystúpil na jednom zo zhromaždení Za slušné Slovensko, nevedel som, čo môžem očakávať, ako to budú vnímať zamestnanci.

Rozhovor je súčasťou januárového čísla magazínu INDEX (Profit), ktoré nájdete v stánkoch od 8. januára.

Moja súkromná štatistika hovorí, že na dvadsať veľmi pozitívnych reakcií bola jedna opatrná v tom duchu, že by sa firma alebo jej predstavitelia do takýchto akcií zapájať nemali.

Je to teda vnímané skôr pozitívne. Samozrejme, nemáme čo skrývať, stojíme za hodnotami a snahami o modernejšie Slovensko, ale bez politických ašpirácií.

Chápeme, že podpora občianskej spoločnosti je súkromná aktivita majiteľov Esetu. Neprekáža im však, že zasahujú aj firmu? Netlačia tí majitelia, ktorí sa verejne až toľko neangažujú, aby tí angažovaní trocha poľavili alebo sa stiahli?

Diskutujeme o tom. Aj spolumajitelia, aj zamestnanci na to majú rôzne názory. To, na čom sa zhodujeme, je, že firma sa venuje svojmu poslaniu, teda IT bezpečnosti, a ostatné aktivity súvisia s tým, že ako významná slovenská firma sa snažíme k tejto krajine správať zodpovedne.