Legendárna žuvačková značka Pedro expanduje, v Bratislave otvorí obchod

Hľadajú už zamestnancov.

15. jan 2020 o 9:58 Jozef Tvardzík

Česko-slovenská cukrovinkárska legenda z čias socializmu expanduje. Značka Pedro, ktorá sa preslávila ružovou vrúbkovanou žuvačkou zabalenou do červeného obalu s obrázkom chlapca v sombrere, otvorí na Slovensku prvú vlastnú predajňu.

Ako pre INDEX potvrdil majiteľ franšízovej siete Pedro Július Kalinský, predajňa bude v bratislavskom obchodnom centre Vivo (bývalom Poluse) začiatkom februára. Firma do nej momentálne hľadá zamestnancov na plný i čiastočný úväzok.

V pláne desiatka predajní

Predajňa vo Vive neostane jediná. Do konca tohto roka má Pedro v pláne otvoriť ďalších päť. A do dvoch rokov by ich malo byť po celom Slovensku dohromady desať.

Obchody chce Pedro otvárať predovšetkým vo veľkých nákupných centrách, prípadne v klasických obchodných priestoroch v centrách miest.

„Rokovania o lokalitách prebiehajú, teraz sa sústreďujeme na otvorenie prvej pobočky,“ dodáva Kalinský.