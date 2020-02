Pho: Začínali na festivale, dnes sú lídrami vo vietnamskej kuchyni

Uspieť v bratislavskom gastro biznise s vietnamskou kuchyňou, ktorá je v lacnejšej podobe na každom rohu, si vyžaduje odvahu ísť do rizika. Lucii Huong Šimekovej sa to podarilo s bistrom Pho, ktorého názov bol inšpirovaný najznámejšou vietnamskou polievkou.

V priebehu dvoch rokov s bratrancom Davidom Thang Tranom a manželom Jozefom vybudovala z malého stánku na Grape festivale úspešnú sieť reštaurácií, v ktorej okrem tradičného phở či známeho bún bò nam bộ ponúka aj ďalšie vietnamské špeciality.

Pragmatické rozhodnutie

Článok je súčasťou februárového čísla magazínu INDEX (Profit), ktoré nájdete v stánkoch od 5. februára 2020.

Svoje prevádzky otvárali zámerne v obchodných centrách, aby mali dostatok zákazníkov. Aj za cenu vyššieho nájomného. V súčasnosti sú v trojici bratislavských centier (Avion, Bory Mall a Eurovea).

Vyšší počet zákazníkov prináša aj určité riziká. Najväčšou výzvou bolo zvládnuť nárazové nájazdy stravníkov počas obeda a večer.

Každý pracovník prevádzky musí presne vedieť, čo má robiť a kde je jeho miesto. Dôležitá je príprava jedla, aby zákazníci nemuseli dlho nečakať a všetko klapalo bez prestojov.

V Pho sa pohrávajú aj s myšlienkou otvoriť bistro mimo obchodného centra. „Chceli by sme ísť do centra (mesta, pozn. red.), ale zatiaľ sme nenašli vhodný priestor, ktorý by sa nám oplatil,“ hovorí Lucia.