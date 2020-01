Druhý pilier väčšine nevynáša. Ako si vylepšiť dôchodok? (tipy expertov)

Čo sme chceli vedieť o druhom dôchodkovom pilieri

1. Prečo si taký vysoký podiel sporiteľov v druhom pilieri stále sporí v garantovaných fondoch?

2. Aký efekt bude mať zmenená investičná stratégia pre tridsiatnika a pre päťdesiatnika?

3. Radili by ste prejsť do indexového fondu alebo do akciového? Výnosy oboch typov fondov boli minulý rok podobné, no odlišná je správa indexových a akciových fondov.

4. Oplatí sa prechod do indexových fondov každému bez ohľadu na vek?

5. Oplatí sa vkladať do druhého piliera dobrovoľné príspevky? Komu by ste to vyslovene odporúčali?