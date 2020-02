Akcie, dlhopisy, termínované vklady. Na čom zarobiť a neprerobiť?

Minulý rok bol z hľadiska rastu svetovej ekonomiky jeden z najslabších. Napriek tomu ho nejeden analytik finančných trhov označuje za nadpriemerný. Mnohé akciové tituly rástli dvojciferným tempom.

Aj konzervatívnejšie cenné papiere ako dlhopisy dosiahli vlani nadpriemerné výnosy. Samozrejme, minulé zhodnotenia nie sú garanciou tých budúcich. Preto je opatrnosť vždy namieste.

Do čoho sa teda oplatí investovať a na čo treba dávať pozor? V hlavnej téme januárového čísla INDEX prináša veľký prehľad investičných príležitostí, ako aj hrozieb, poplatkov a možností v druhom dôchodkovom pilieri či v investičnom bývaní.

Termínované vklady

Najjednoduchšou možnosťou, ako naložiť s úsporami aj v roku 2020, ostáva – neinvestovať ich vôbec. Teda uložiť ich na termínovaný vklad v banke. Znamená to však garantovanú stratu.

Dôvodom je, že úroky na termínovaných vkladoch v posledných rokoch spadli na minimum. V lepšom prípade ponúkajú zhodnotenie iba v desatinách percent ročne. Inflácia, ktorá podľa Národnej banky Slovenska vlani dosiahla v priemere 2,7 percenta, preto skreše výsledný výnos pod nulu.

Nízke výnosy bankových produktov sú príčinou uvoľnenej menovej politiky, ktorá tlačí na znižovanie ich úrokových mier. Súčasné nastavenie by sa podľa analytikov nemalo meniť ani v tomto roku.

Štandardom na trhu je v súčasnosti úrok 0,01 percenta. Spôsob, akým si sadzbu na bankovom sporení aspoň trocha zlepšiť, je využiť niektorý zo špeciálnych sporiacich produktov.

Napríklad Slovenská sporiteľňa pridáva k základnému úroku (0,1 percenta) pridáva bonus (+0,2 percenta), pokiaľ na sporenia pravidelne posielate aspoň 50 eur. Mbank zasa sporenie, na ktoré sa z osobného účtu automaticky posiela napríklad klientom určené percento z každej vykonanej transakcie, pričom zostatok je úročený sadzbou 0,3 percenta.

VÚB zasa skombinovala termínovaný vklad s podielovými fondmi. Vaša investícia sa rozdelí na dve časti. Jedna tretina sa uloží na termínovaný vklad so zaujímavým trojpercentným úročením – hoci iba počas prvých 12 mesiacov. Pre zvyšné dve tretiny si vyberáte z portfólia podielových fondov. Pri nich je však zhodnotenie neisté – môžu dobre zarobiť, ale aj výrazne prerobiť.

Tento rok pomalšie

S podielovými fondmi sa dostávame k investičným príležitostiam na finančných trhoch. Hneď na úvod treba poznamenať, že scenár závratných rastov väčšiny obchodovaných titulov z minulého roka sa s vysokou pravdepodobnosťou v tomto roku konať nebude.

Je to možno trocha paradoxné, lebo sa očakáva, že svetovej ekonomike sa bude dariť viac ako vlani. Obchodná vojna medzi USA a Čínou sa upokojuje a aj brexit naberá konkrétne reálne kontúry.

Napriek tomu sa môže udiať niečo, čo svetovou ekonomikou zatrasie. Otázka napríklad je, ako dopadnú americké prezidentské voľby – či Donald Trump obháji svoj post, alebo ho vystrieda niekto z „ľavicových“ demokratických kandidátov ako Bernie Sanders či Elizabeth Warrenová.

Akcie a podielové fondy

Investovať do podielových fondov či priamo do akcií možno dvoma spôsobmi. Buď prostredníctvom správcovských spoločností, alebo „na vlastnú päsť“ využitím len základných služieb brokera na burze cenných papierov.

Investovanie na vlastnú päsť nie je pre bežného človeka celkom vhodné. Aby dobre investoval a eventuálne zarobil, potrebuje vedieť, ako fungujú finančné trhy, a musí mať prehľad o dostupných investíciách a ich rizikách. Okrem určitých znalostí si to vyžaduje aj čas. Z hľadiska poplatkov je to však relatívne lacná forma, lebo neplatíte za správu a poradenstvo.

Z pohľadu používateľského komfortu je preto možno vhodnejšie ísť cez správcovské spoločnosti do podielových fondov. Tieto firmy, zjednodušene povedané, zhromažďujú peniaze od stoviek až tisícok menších i väčších investorov a nakupujú za ne rôzne cenné papiere, najčastejšie akcie alebo dlhopisy.

Potenciálny výnos, ale aj riziko závisia od stratégie správcovskej spoločnosti. Vo všeobecnosti a podľa teórie pri investovaní len do dlhopisov budú potenciálny výnos i riziko nižšie než pri investícii do akcií.

Záleží tiež na spôsobe spravovania podielových fondov. Pri aktívnom riadení sa manažér fondu snaží s portfóliom obchodovať, a tak vytvoriť čo najvyšší výnos. Pri pasívnom sa zloženie portfólia nemení, respektíve jeho manažér len kopíruje vývoj niektorého z indexov na trhu.

Napríklad S&P 500 sa skladá z akcií piatich stoviek najhodnotnejších amerických firiem (s najväčšou trhovou kapitalizáciou). Zloženie indexu sa časom mení, a tak sa môže meniť aj zloženie pasívne spravovaného podielového fondu.

“ Len deväť percent zo všetkých aktívne spravovaných fondov dokáže na pätnásťročnom horizonte poraziť svoj vlastný benchmark. „ Maroš Ovčarik, Partners Investments

Paradoxné je, že pasívne spravované fondy často výkonnosťou predbiehajú aktívne spravované. „Podľa štatistiky S&P Dow Jones Indices LLC len deväť percent zo všetkých aktívne spravovaných fondov dokáže na pätnásťročnom horizonte poraziť svoj vlastný benchmark,“ hovorí Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investments.

Najviac v zmiešaných

Akciové trhy majú za sebou dvojciferný rast. Len vlaňajšok bol nadpriemerný. Tento rok sa analytici zhodujú skôr na scenári jednociferného rastu. Dlhodobo akcie rastú priemerne okolo deväť percent ročne. A ak v tom budú pokračovať, budú naďalej jednou z najvýnosnejších investičných príležitostí.

Slováci sú však v tomto smere konzervatívni. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností majú v akciových fondoch len pätnásť percent všetkých investícií v podielových fondoch. Akciové fondy zvyčajne investujú do akcií aspoň dve tretiny svojho majetku.

Najpopulárnejšie medzi Slovákmi sú zmiešané fondy. Majú v nich viac ako 40 percent investovaného majetku. Zloženie zmiešaných fondov sa neriadi žiadnymi limitmi na podiel akcií alebo dlhopisov, záleží len na ich investičnej stratégii. Investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednom riziku, investičný horizont by mal byť aspoň trojročný.

Dlhopisové fondy, ktoré sú, ako napovedá ich názov, zložené z dlhopisov, budú v tomto roku podľa analytikov pravdepodobne dosahovať rast na úrovni inflácie. Tie najlepšie ju môžu o jeden až tri percentné body prekonávať.

Závisí to predovšetkým od segmentu. Istotou – s nižším výnosom aj rizikom – sú štátne dlhopisy rozvinutých krajín. Vyššie výnosy by mali dosahovať dlhopisy rozvojových krajín, ktoré sú však rizikovejšie.

Ďalšou voľbou môžu byť korporátne dlhopisy. Vyberajte si však spoľahlivé a etablované firmy. Na riziko investovania do korporátnych dlhopisov upozorňuje aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá odporúča do nich detailne naštudovať podmienky.

Novou témou sú ekologické a sociálne zodpovedné investície. „Investície do takýchto spoločností sa budú dostávať čoraz viac do popredia. Ekologicky či sociálne zodpovedné spoločnosti investujú do obnoviteľných a vodných zdrojov alebo do spracovania odpadu, čiže trendov, o ktorých sa už veľmi intenzívne hovorí,“ vysvetľujú analytici Finportalu.

Realitné fondy

Okrem podielových fondov sú k dispozícii aj realitné, ktoré investujú buď priamo do nehnuteľnosti, alebo do majetkových účastí realitných spoločností a firiem, účelovo zakladaných developermi.

Ich výnosnosť však vlani oproti alternatívam zaostala. Kým najlepšie dlhopisové fondy dosiahli 12-percentný rast, najlepší realitný fond stúpol o šesť percent. Z dlhodobého hľadiska sa však s realitnými fondmi spája relatívne vyšší a stabilnejší rast.

Tento rok sa pri realitných fondoch očakáva zhruba podobný vývoj ako vlani. Realitným firmám a developerom by sa malo dariť. Napríklad v Bratislave je ponuka bytov nedostatočná a očakáva sa, že vysoký záujem o ne poženie ceny nehnuteľností nahor.

Kombinácia nízkych úrokov na hypotékach a nerozvinutého nájomného bývania tiež hrá v prospech developerov. Výraznejšie by to nemala narušiť ani iniciatíva NBS, ktorá upozorňuje na privysoké zadlžovanie domácností a sprísňuje podmienky na poskytovanie hypoték.

Druhý a tretí pilier

Investovať môžete aj prostredníctvom dôchodkového sporenia, teda druhého a tretieho piliera. Oba ponúkajú zhodnotenie ako pri investovaní prostredníctvom podielových fondov, ale nižšie poplatky, ktoré sú regulované štátom.

Netreba zabúdať, že druhý a tretí pilier sú sporením na dôchodok. Pokiaľ ide o druhý pilier, nárok na peniaze má sporiteľ až po dosiahnutí dôchodkového veku. Pri treťom pilieri si môžete peniaze vybrať jednorazovo aj predtým, ale len raz za 10 rokov (s výnimkou príspevkov, ktoré za vás odviedol zamestnávateľ).

Druhý pilier sa oplatí aj pri povinných, ale aj dobrovoľných príspevkoch. Naopak, tretí pilier sa podľa analytikov vypláca len vtedy, keď zamestnávateľ spolu so zamestnancom posielajú do doplnkových dôchodkových spoločností príspevky spolu.

Všeobecne sa pri druhom pilieri odporúča v mladom veku investovať väčšinu prostriedkov do akciových alebo indexových fondov, ktoré sú síce rizikovejšie, ale sľubujú vyšší výnos.

V neskoršom veku by sa mal sporiteľ postupne premiestniť prostriedky do konzervatívnejších fondov, čiže do dlhopisov, v ktorých bude mať peniaze bezpečne uložené za cenu nižšieho zhodnotenia.

Záleží na profile investora

Väčšina finančných poradcov sa zhoduje v tom, že záleží na profile investora a na tom, nakoľko je v tejto oblasti vzdelaný a koľko je ochotný investovať. Pre ľudí, ktorí majú dostatočné vedomosti o finančných trhoch, je najlepšie si vybrať obchodníkov s cennými papiermi a obchodovať samostatne.

Pre laikov je lepšie osloviť správcovské spoločnosti, ktoré na základe testu a osobného pohovoru vedia vyhodnotiť, ktoré produkty sú z hľadiska rizika pre nich najvhodnejšie. Všeobecne sa odporúča čítať dôkladne zmluvy a v prípade nejasností sa pýtať.