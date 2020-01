Prior na Kamennom námestí v Bratislave sa bude volať OD Prešporok

Majiteľ požiadal o ochrannú známku.

21. jan 2020 o 13:05 Tomáš Vašuta

Priestory bývalého My Bratislava na Kamennom námestí(Zdroj: SME - Marko Erd)

Bratislavčania ho v minulosti poznali ako Prior, Tesco a My. Po novom by sa mal obchodný dom na Kamennom námestí volať OD Prešporok. Vyplýva to z podania vlastníkov obchodného domu na patentovom úrade.

Spolumajiteľ budovy bývalého bratislavského Prioru George Trabelssie pre Bratislavské noviny naznačil budúcnosť komplexu. Uviedol, že sa v ňom, okrem iného, pripravuje nová gastrozóna, ktorá by sa mala zaradiť medzi najväčšie v hlavnom meste.

Gastro zóna

Trabelssieho firma kúpila obchodný dom ešte začiatkom minulého roka. Už vtedy podnikateľ, v mediách spájaný s niekdajším šéfom SNS Jánom Slotom, prekvapil tým, že nevedel jasne predstaviť budúcnosť celého komplexu.

Súvisiaci článok Do Priora vstúpili k Trabelssiemu jedni z najbohatších Slovákov Čítajte

„Nekupoval som to s tým, že viem, čo s tým bude. Bol to klenot, ktorý som si nechcel nechať ujsť,“ uviedol a dodal, že tri až päť rokov nebude do exteriéru budovy zasahovať.

Z centra sa postupne stiahli takmer všetky prevádzky, ktoré malo pod palcom Tesco. Koncom roka ich začali nahrádzať obchody značiek ako dm drogerie, Ševt, Fann parfumérie či Ziaja. Medzi nových nájomcov pribudne aj kaviareň Costa Coffee.