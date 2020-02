Dominuje Bratislava. Kde nájdete najväčšie nákupné centrá

Avion je top. Kto mu konkuruje?

29. feb 2020 o 17:42 Tomáš Vašuta

Ak niečo zmenilo podobu života v mestách v novom miléniu, tak to boli nákupné centrá. Zmenili zvyky aj správanie tisícov spotrebiteľov. Do istej miery na to doplatili centrá miest, ktoré sa v niektorých prípadoch vyľudnili.

Aj keď nákupných plôch v posledných rokoch pribúda pomalšie, ponuka sa stále rozširuje. „Aktuálne je to takmer 1,3 milióna štvorcových metrov,“ vypočítava analytik poradenskej spoločnosti JLL Ján Bošácky.

INDEX v spolupráci s JLL zostavil rebríček najväčších slovenských nákupných centier.

Kritériom rozhodujúcim o poradí bola veľkosť nákupnej plochy.

V top desiatke sa ocitlo až sedem centier z hlavného mesta.

10. Aupark (Košice)

Rok otvorenia: 2011

2011 Prenajímateľná plocha (m2): 35 770

35 770 Počet prevádzok: 140

140 Majiteľ: NEPI Rockcastle

Košický Aupark. (zdroj: Judita Čermáková)

Výstavbu Auparku v Košiciach sprevádzali protesty obyvateľov aj komplikácie s riešením dopravy v centre metropoly východu. Nakoniec ho otvorili v roku 2011 a v súčasnosti ponúka 140 obchodných prevádzok. Súčasťou komplexu je kancelárska veža.