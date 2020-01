Kočnerova knižnica skrýva ďalšie čachre s Bašternákom z doby kešu

Našli sme podivné faktúry a dokumenty, ktoré si posielali.

24. jan 2020 o 17:48 Xénia Makarová, Zuzana Petková

Autorky pracujú v Nadácii Zastavme korupciu

Keď Peter Tóth, bývalý kamarát Mariána Kočnera, odovzdal polícii auto napakované jeho vecami, na NAKA museli mať Vianoce.

Vyšetrovateľom na podnose doniesol nielen informácie súvisiace s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj dokumenty k prípadom, ktoré potvrdzujú podozrenia z Kočnerových ekonomických podvodov.

V čiernej Kia Rio sa však toho nachádza oveľa viac a je možné, že Kočnerove ekonomické kauzy známe ako Donovaly či Technopol, doplní ďalšie preverovanie.

Nové zistenia sú výsledkom analýzy Nadácie Zastavme korupciu. Je súčasťou tímu, ktorému medzinárodná organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) poskytla prístup do takzvanej Kočnerovej knižnice.

Nachádzajú sa v nej dáta z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej získané legálne od zdroja.

Nadácia podrobne analyzovala zmluvy, faktúry a účtovníctvo, ktoré sa týkali výstavby Kočnerových nehnuteľností.

Našla v nich podozrivé obchody, pochybné faktúry a platby. A rovnakých ľudí, ako operovali v kauze Kočnerovho známeho Ladislava Bašternáka, ktorý sedí za daňový podvod.

Pôžička od Bašternáka

V aute bola napríklad prvá strana zmluvy o pôžičke medzi Bašternákom a Kočnerom.

Developer blízky Smeru požičal Kočnerovi v hotovosti 50-tisíc eur. Aké boli úroky, nie je z dokumentu jasné. Čo sa z neho dá vyčítať je, že dlžník mal vrátiť späť nie hotovosť, ale poslať peniaze na účet. V polovici roka 2011.

Takéto pôžičky sú jedným zo spôsobov, ktoré špekulanti používajú, ak legalizujú nezákonne získané peniaze, napríklad z úplatku alebo trestnej činnosti.

Ak sa im na účet pripíšu desaťtitíce eur a banka začne preverovať ich pôvod, preukážu sa zmluvou o pôžičke. Či bol úver skutočný alebo len fiktívny, sa zistiť nedá, keďže ju vyplatili “v keši.”

Či Bašternák použil túto schému alebo bol Kočner naozaj vo finančnej núdzi, sa z políciou zaistených dôkazov zistiť nedá. Čo však z nich ďalej jasné je, že obaja mali k sebe blízko a podnikali podobným spôsobom.

Rovnakí ľudia, iné firmy

Svedčí o tom množstvo faktúr a pokladničných bločkov ešte z roku 2008. Vtedy Kočner staval apartmány na Donovaloch aj Ski Hotel Unipharma v rovnakom lyžiarskom stredisku. Zmluvu na stavebné práce uzavrel s firmou RKO Stav.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby RKO Stav oficiálne nevlastnil Peter Hrkotáč. A ďalšími dodávateľmi boli spoločnosti Bašternáka a bývalého šéfa Fun Radia Patrika Zimana. Všetky doklady si roky uchovával Kočner.

Rovnaké osoby, hoci v iných obchodných spoločnostiach, Hrkotáč, Ziman a Bašternák, sa objavili aj okolo bytov v lukratívnej nehnuteľnosti v Bratislave. Za ich fiktívny predaj si Bašternák odpykáva päťročný trest.

Čo bolo u Kočnera

Ako títo biznismeni fungovali pri Kočnerovej výstavbe v rekreačnom stredisku Donovaly?

Milióny korún v hotovosti, štedré faktúry za mediálne služby a firmy, ktoré sídlia na rovnakej adrese a ktoré po vykonaní prác zanikli alebo boli prepísané na biele kone. Práve oni mali pritom štátu odviesť DPH, no ostali po nich len daňové dlhy. Toto všetko sú znaky charakteristické pre reťazové daňové podvody.

Ako fungujú daňové podvody (zdroj: Nadácia Zastavme korupciu)

RKO Stav, ktorá stavala pre Kočnera, opakovane faktúrovala za dodávky nielen jeho firme Snovotel, ale aj spoločnostiam Accelerate, BG Invest či Hesit. Posledné tri v tom čase sídlili na tej istej adrese, v komplexe, ktorý staval Bašternák.

Firmy z Kočnerových dokumentov RKO Stav sídli v Bratislave

viedol ju Peter Hrkotáč, v súčasnosti už Julianna Kovácsné Mintál z Maďarska BG Invest sídlila na Tupého 25/A, Bratislava

vedie ju Peter Bašternák, od vlaňajška v likvidácii Accelerate sídli na Tupého 25/A, Bratislava

viedol ju Patrik Ziman, v súčasnosti jeho príbuzná Hesit sídli na Tupého 25/A, Bratislava

bol v nej Ladislav Bašternák s manželkou Snovotel (dnes Residence Hotel) sídlila v Brezne

riadil ju Marián Kočner

Príjmové pokladničné bločky k faktúram potvrdzujú platby v hotovosti. Takto sa uhrádzali aj sumy nad desiatky miliónov korún.

Ak by chceli daniari alebo polícia skontrolovať tieto obchody, bolo by to veľmi ťažké, pretože si ich nemôžu overiť cez bankové prevody.

Jedna faktúra od RKO Stav obsahuje pečiatku inej spoločnosti - Balaxu, ktorý patril Bašternákovi a ponúkal účtovné firmy. To by mohlo naznačovať, že Balax robil firme účtovníctvo.

Aktivita firiem viditeľne narástla v poslednom mesiaci roka 2008. Dokopy Hrkotáčova RKO len za tento jediný mesiac vyfaktúrovala tovary za takmer sto miliónov korún (pre ilustráciu, dnes by to zodpovedalo približne 3,3 miliónom eur).

Prelom rokov 2008 a 2009 bol pritom poznamenaný prechodom Slovenska na novú menu euro. V tejto súvislosti sa sprísňovali pravidlá pre preverovanie pôvodu peňazí, keďže všetky peniaze, vrátane hotovosti sa od 1. januára 2009 museli zameniť v bankách za novú menu.

Banky už vtedy pri vyšších sumách mali povinnosť spýtať sa na pôvod peňazí a zaznamenať to vo svojich systémoch.

Štátu len symbolická DPH

RKO Stav mala ako dodávateľ z inkasovaných peňazí štátu odviesť DPH. Pri jej tržbách by išlo mesačne o sumy rádovo v miliónoch korún. Reálne však štátu v posledných dvoch mesiacoch roka 2008 na dani oficiálne poslala len niekoľko desaťtisíc korún.

Pretože zohľadnila fakt, že sama zaplatila veľké sumy zas svojim dodávateľom. No pri bližšom pohľade na nich sa objavujú ďalšie podozrenia, či neboli ich obchody fiktívne alebo predražené.

Napríklad za inštaláciu 40-tich kusov protipožiarnych uzáverov zaplatil RKO Stav jednému dodávateľovi z Prievidze okolo desať miliónov korún. Napriek tomu, že prievidzká firma inštalovala tak drahé uzávery, neboli zrejme jej majitelia s jej fungovaním spokojní.

Vo firme sa striedali takmer každý rok. Až firma na jeseň 2013 zanikla.

Ďalší dodávatelia pre RKO Stav z Galanty zas po sebe zanechali daňové dlhy cez 200-tisíc eur. Pričom celé roky odmietali zverejniť, ako hospodária. V rozpore so zákonom.

Hrkotáč sa firmy tiež rýchlo vzdal

Ani v RKO Stav nechceli zdieľať s verejnosťou, ako sa firme darí. Napriek zákonnej povinnosti tak spoločnosť urobila len raz, ku koncu roka 2009. No už začiatkom roka 2010 prešla do rúk v Maďarsku žijúcej osoby. Takýto presun ,,za hranice“ veľmi často využívajú daňoví špekulanti, pretože sa tým sťaží kontrola účtovníctva tunajším daňovým úradom.

S bývalým konateľom firmy Hrkotáčom sa Nadácii spojiť nepodarilo, keďže takmer zo všetkých svojich biznisov vycúval práve v období rokov 2008 a 2009.

K starším obchodom sa ale vyjadril brat odsúdeného Ladislava Bašternáka Peter, ktorý pôsobil aj vo firme BG Invest a v poslednej dobe prevzal po Ladislavovi podiely aj v ďalších podnikoch.

Peter Bašternák potvrdil, že s RKO Stav spolupracovali, a to aj na stavbe nehnuteľností spájaných s Kočnerom.

K vysokým platbám v keši uviedol, že vtedy to bola v stavebníctve bežná prax. "Viem, že teraz sa na to pozerá už inak, platia iné pravidlá", dodal. Tvrdí, že aj on sa s Kočnerom poznal, ale neboli priatelia. Brat Ladislav mal k nemu vraj obchodne bližšie.

Nadácii sa podarilo spojiť aj s Patrikom Zimanom, ktorý mal pred rokmi pod palcom napríklad Accelerate. Na otázku, čo hovorí na časté vysoké platby v hotovosti, reagoval, že sa nevie vyjadriť k takto naformulovanej otázke, ktorá sa týka pokladničných blokov spred 12 rokov, ,,avšak platby v hotovosti hoc aj v kombinácii s platbami cez účet nepovažujem za zvláštne, problémové alebo nelegálne.“

Keď sa Zimana Nadácia spýtala, ako hodnotí svoje obchodné vzťahy s ľuďmi ako Bašternák a Hrkotáč, reagoval, že nevie ,,vyhodnotiť morálny profil dodávateľa služby alebo tovaru, pokiaľ je vzťah na profesionálnej úrovni a hodnotíte ho iba na základe výsledku a ceny“.

Nepremlčané

Bývalý elitný vyšetrovateľ Rudolf Cádra tvrdí, že ak by mali tieto staršie obchody podobný model ako známa Bašternákova dvojmiliónová vratka a šlo by o neodvedenie dane vo veľkom rozsahu, nebolo by trestné stíhanie ešte premlčané.

Polícia získala pri vyšetrovaní vraždy aj ďalšie informácie, ktoré s ňou nesúvisia. Či ich ďalej rieši, sme sa z odpovede hovorcu nedozvedeli.

Niečo ale napovedá reakcia Petra Bašternáka, ktorý uviedol, že ho zatiaľ polícia nijako nekontaktovala. Spomínané firmy minimálne posledné dva roky nekontrolovala ani Finančná správa. Čo potvrdila jej hovorkyňa Ivana Skokanová.

Ladislav Bašternák si odpykáva päťročný trest za údajnú kúpu siedmich luxusných bytov za 12 miliónov eur, pričom ani kupujúci, ani predávajúci nevedeli preukázať, že za ne reálne prebehla platba, lebo sa malo vyplácať v hotovosti. Súd skonštatoval, že išlo o účelové, fiktívne prevody bytov s cieľom vypýtať si od štátu vratku DPH.

Firmy okolo Bašternákových bytov BL-202 Sídlila na Tupého 25/A

Riadil ju Ladislav Bašternák, neskôr občan Rumunska Rent and Wash Sídli v Bratislave

Riadil ju Peter Hrkotáč, teraz občianka Maďarska Stav PZ Sídlila v Bratislave

Riadil ju Patrik Ziman

Nadácia Zastavme korupciu spolupracuje na projekte Kočnerovej knižnice s OCCRP a vybranými slovenskými médiami. Ambíciou nadácie je hlbšie analyzovať zistenia novinárov a poskytnuté dáta, upozorňovať na prípadné podozrenia a na nezákonné praktiky kontrolné úrady a políciu, prípadne sa usilovať o systémové zmeny. V prípade výstavby na Donovaloch podáme podnet na NAKA.