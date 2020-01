Daňová schizofrénia. Čo vláda (ne)spravila pre podnikateľov

Keď pred štyrmi rokmi nastúpila vláda Smeru, SNS a Mosta-Hídu, Slovensku patrilo v rebríčku Doing Business, ktoré porovnáva kvalitu podnikateľského prostredia 190 krajín po celom svete, 29. miesto. S predstihom tromflo Česko i Maďarsko, zo štátov V4 na tom o niečo lepšie bolo len Poľsko.

Nadšenie, že kvalitou biznisového prostredia konkuruje Slovensko najlepším krajinám sveta, zlákalo ministerstvo financií v roku 2016 k presvedčeniu, že krajina sa môže vrátiť k tigrom Európy. Preto sa odhodlalo urobiť všetky kroky, ktoré by firmám ešte výraznejšie uľahčili život na úradoch, trhu práce i pri daňových povinnostiach.

Do Národného programu reforiem ministerstvo vpísalo ambiciózny plán: dostať sa v rebríčku Doing Business do roku 2020 na 15. pozíciu. Lenže vízia narazila na politickú realitu.

Analytický postup ministerstiev dopĺňali nedomyslené nápady politikov, ktorí pochopili, že tie sa voličom najlepšie predajú.

V rebríčku Doing Business pre rok 2020 sa Slovensko nachádza na 45. pozícii. A konkurenčné prostredie sa štvrtý rok za sebou zhoršuje. V najnovšom programe reforiem sa zmienka o snahe dosiahnuť 15. miesto radšej už ani nespomína, pretože je to evidentná utópia.

Podnikatelia ako zlodeji

Hoci štatistiky z podobných rebríčkov nie sú dokonalé, netreba ich brať na ľahkú váhu. Odzrkadľujú realitu, podľa ktorej sa k zlepšovaniu podnikateľského prostredia nepristupovalo koncepčne a nebola to prioritná téma vlády.

Už v predvolebných sľuboch či v programovom vyhlásení vlády sa podnikateľské prostredie spomínalo veľmi vágne. Bolo jasné, že vláda nebude mať energiu, aby presadila zásadnú reformu, ktorá by podnikateľom pomohla.

Na Slovensku navyše pretrváva mentalita, že podnikatelia - a, samozrejme, banky - sú zlodeji. Odnepamäti sú braní ako dojná krava pre štátny rozpočet, a pretože „zdierajú“ zamestnancov i spotrebiteľov, „sociálna“ vláda im v tom musí zabrániť.

Našťastie pre Slovensko sú podobne populisticky nastavené aj vlády okolitých krajín, hlavne Poľska a Maďarska. Naopak, brať príklad by sme si mohli z Litvy, ktorá bola pred štyrmi rokmi na 20. mieste Doing Business, teraz je vďaka systémovým reformám a odbúravaniu byrokracie na 11. mieste.

Prácu dosluhujúcej vládnej koalície však možno rozdeliť na pomyselné dve obdobia. V prvej polovici sa podarilo prísť s opatreniami, ktoré podnikatelia privítali, s blížiacimi sa voľbami pribúdalo populistických rozhodnutí.

„V druhej polovici volebného obdobia sa Smer a SNS začali predháňať o priazeň voliča, kto vymyslí väčšiu hlúposť, ktorá by im vygenerovala voličské hlasy,“ zhŕňa viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.

Čo sa vláde podarilo dobre

Opatrení, ktoré vláda za štyri roky zvládla a podnikatelia ich oceňujú, nie je málo. Lenže čo z toho, keď sa jej zároveň podarilo výrazne zvýšiť náklady podnikateľov niekde inde.

„Obávam sa, že tieto zmeny boli skôr dielom náhody ako výsledkom premysleného prístupu k podnikateľskému prostrediu,“ uvažuje o pozitívach analytik INESS Martin Vlachynský.

Zlepšiť podmienky na podnikanie na Slovensku mali tri protibyrokratické balíčky (štvrtý už vláda nestihla schváliť). Na ich tvorbe sa mohla podieľať verejnosť, pričom ministerstvo hospodárstva to nebralo len ako formalitu.