Šéfka Ikey: Nový formát v Košiciach je začiatok

Ikea ohlásila, že chce byť pre zákazníkov na Slovensku dostupnejšia a umožniť im pohodlnejšie nakupovanie. Investuje do online predaja a plánuje nové výdajné miesta.

Pracuje aj na rozlúsknutí záhady menom Košice, kde reťazec nedávno otvoril dočasný formát, takzvaný pop-up.

Generálna riaditeľka spoločnosti pre Česko, Maďarsko a Slovensko Mounia El Hilali pre INDEX hovorí aj o tom, ako sa na jednotlivých trhoch líšia zákazníci.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa chce predajca nábytku dostať k zákazníkom v regiónoch.

Či v Ikei nakupujú bohatí ľudia.

Ako sa líšia slovenskí a českí zákazníci.

Boli ste niekedy v Košiciach?

Nie, ale plánujem. Videla som mnoho fotografií.

Pýtame sa preto, že z príchodu Ikey do Košíc sa už stala legenda.

Viem o tom.

Je východné Slovensko dostatočne veľký trh na to, aby tam vznikla klasická predajňa?

Myslím, že dôvod, prečo to tak dlho trvá, je, že trh v regióne Košíc nie je natoľko veľký ako v Bratislave, aby tam mohol byť štandardný obchod. Pre Ikeu je veľkou úlohou pozerať sa na možnosti, ako fungovať aj s menšími formátmi. Práve to je spôsob, akým sa pozeráme na Košice. Riešime, s akým formátom tam môžeme prísť, aby bol dostatočný pre zákazníkov a finančne udržateľný pre nás. Sme presvedčení, že je to oblasť, kde určite chceme byť, ale potrebujeme viac času, aby sme prišli na to, ako to urobiť.

Takže tam bude niečo viac ako pop-up.

Áno. Na pop-up sa pozeráme ako na prvý krok. Je to pre nás len začiatok.

V minulosti sa hovorilo o tom, že hľadáte v Košiciach pozemok. Ako ste pokročili?