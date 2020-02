U Sakovej podivne objednali jedlo pre utečencov za 200-tisíc

Výsledkom je vyššia cena a sporná kvalita.

6. feb 2020 o 23:52 Xénia Makarová

Autorka pracuje v Nadácii Zastavme korupciu

Na Slovensku fungujú momentálne tri migračné tábory. Po jednom v západnej, strednej a východnej časti republiky. Ide o pobytové alebo záchytné tábory pre cudzincov.

Migračná politika je zároveň na Slovensku veľmi citlivou témou, často využívanou aj v politickom boji pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

Ako oblasť, kde treba jednoznačne postupovať prísne, ju prezentuje aj vládna strana Smer.

O to prekvapujúcejšie vyznieva, že ministerstvo vnútra pod vedením jeho nominantky Denisy Sakovej podivne objednalo stravu pre migračný tábor za 200-tisíc eur.

Konkrétne ide o tábor v Rohovciach na západnom Slovensku. Napriek tomu, že v tomto tábore ako jedinom dodávateľa stravy vysúťažili, výsledkom je niekoľkonásobne vyššia cena.

Rozkazom určená cena

V táboroch na strednom a východnom Slovensku sa stravná jednotka určila zhodne pokynom riaditeľa Migračného úradu ministerstva vnútra.

V Humennom a Opatovskej Novej Vsi tak vychádza cena za suroviny na osobu a deň 2,66 eur (bez DPH). Suma je ešte bez nákladov na prípravu či dopravu jedla.

V tábore v Rohovciach bola strava vysúťažená. Na otázku Nadácie, prečo sa tu zvolil iný prístup, z tlačového oddelenia ministerstva stručne odpovedali, že išlo o požiadavku samotného migračného úradu. Úrad zároveň určil aj podmienky súťaže.

Strava sa ale nevyberala bežným obstarávaním, ale cez takzvaný prieskum trhu. Je to voľnejšia súťaž, kde si objednávateľ sám vyberie firmy, ktoré majú predložiť ponuky. Zákon to umožňuje, ak hodnota zákazky nedosahuje určitú sumu. V danom čase to bolo 200-tisíc eur.

Na celé obstarávanie upozornila Liga za ľudské práva, ktorá si informácie o jedle v táboroch vypýtala cez infožiadosti. Pôvodne preto, lebo vznikli pochybnosti o kvalite stravy.

,,Žiadatelia o azyl nám uvádzali, že už sa stalo, že na večeru dostali potraviny po záručnej lehote. Alebo že stravy je málo a bývajú hladní,“ dodala Barbora Olžbutová z Ligy.

Ako ďalej zistili zástupcovia tejto neziskovky, komplet strava v Rohovciach vychádza na 15,41 eura na deň a osobu, pričom napríklad za rozvoz stravy dvakrát denne si víťazná firma účtuje päť eur a 2,50 stojí výdaj jedla.

Ak porovnáme jednotlivé položky so zvyšnými dvoma tábormi, viditeľné predraženie je takmer pri každej.

Napríklad len čisté suroviny na jedlo vychádzajú v Rohovciach na 9,58 eura, čo je viac ako trojnásobok oproti 2,66 eurám vo zvyšných dvoch táboroch. Za cenu surovín v Rohovciach na jednu porciu tak vo zvyšných dvoch táboroch uvaria tri porcie a ešte by im aj nejaké peniaze zvýšili.

Tiež napríklad porovnanie nákladov za takzvanú réžiu stravy s Opatovskou Novou Vsou (2,66 eura) je viditeľným rozdielom oproti 6,99 eurám v Rohovciach.

Tento tábor má tiež v cene desiate, ktoré sa spájajú s deťmi. No umiestnení sú tam len dospelí muži.

Porovnanie cien Tábor Opatovská Nová Ves Rohovce Ako určili ceny príkazom riaditeľa migračného úradu súťažou Cena potravín 2,66 eura 9,58 eura Doprava, výdaj jedla 2,66 eura 6,99 eura

ZDROJ: MV SR

V Opatovskej stravu migrantom poskytuje miestny obecný podnik, pričom kapacita tábora môže byť aj 200 osôb. V Humennom stravu zabezpečuje zas kuchyňa Centra podpory Prešov, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra.

Jedlo až z Bratislavy

V Rohovciach, kde sa strava zabezpečuje pre zhruba desiatku ľudí, ale žiadne podobné zariadenie nesúťažilo.

,,Oslovili sme niekoľko stravovacích zariadení v okolí, väčšinou neboli schopné splniť všetky podmienky, napríklad celodenné stravovanie aj počas víkendov a sviatkov,“ ozrejmilo ministerstvo.

Prieskum trhu si tak urobilo cez tri firmy zo vzdialenejších obcí Veľká Paka, Šamorín a Dunajská Streda.

Vopred stanovilo, že celkovo sa na jedlo minie 199 999,99 eura. Suma je len o jediný cent pod zákonným limitom, vďaka čomu sa mohlo ministerstvo ,,vyhnúť“ riadnej súťaži. Ministerstvo sa tak do limitu s voľnejšími pravidlami súťaže zmestilo najtesnejšie, ako mohlo.

Prečo práve taká cena, zjavne nevedeli z ministerstva dostatočne odôvodniť: ,,Predpokladaná hodnota bola určená na zabezpečenie stravovania na určité obdobie."

Že ide o štedrú zmluvu na niekoľko rokov, nasvedčuje fakt, že za vyše roka sa vyčerpalo len niečo cez 80-tisíc eur, teda 40 percent rozpočtu.

Migračné tábory aj obstarávanie stravy spadá pod ministerstvo vnútra vedené Denisou Sakovou (Smer). (zdroj: TASR)

Stravu mal víťaz tábora dodávať už od novembra 2018. Víťaza vybrali len týždeň predtým a samotné súťažné podklady mali záujemcovia k dispozícii len pár dní. Ministerstvo ich zverejnilo 19. októbra 2018, čo bol piatok a už v stredu 24. októbra poobede hodnotilo ponuky.

A tak sa stalo, že do súťaže sa z oslovených firiem zapojila len jedna – z Veľkej Paky. Druhá protiponuka prišla až z centra Bratislavy. Nešlo teda o firmu, ktorá bola pôvodne medzi trojicou oslovených.

Bratislavská firma si za celodennú stravu vrátane servírovania a dopravy vypýtala na osobu a deň až vyše 66 eur. Napríklad len suroviny na obed ocenila na 10,50 eur a dopravu na takmer 13 eur.

Išlo o firmu, ktorá funguje skôr formálne, nevykazuje skutočné tržby.

,,Pôsobí to na prvý pohľad ako formálna protiponuka. Zákon ale v tomto prípade neudáva jednoznačné pravidlá,“ vysvetľuje Peter Šťastný z právnickej firmy Allen & Overy.

Zákon uvádza, že ministerstvo má zadať zákazku tak, aby peniaze minulo efektívne. To sa preukazuje zvyčajne prieskumom trhu.

Ako sa firma o súťaži dozvedela, vysvetľuje ministerstvo tým, že o súťaži na stravu verejne informovalo na internete. Špekuláciu, či nešlo o prikrátku dobu pre záujemcov, ministerstvo odmieta s tým, že celé obstarávanie sa začalo už v septembri.

Víťazom na dodávku stravy sa tak stala firma B-N Stav z Veľkej Paky vzdialenej zhruba desať kilometrov od tábora. ,,Podľa nás bol kompletný priebeh obstarávania dôkladne vypracovaný," zhodnotila priebeh súťaže konateľka a majiteľka firmy Marika Szabóová.

K rozdielu v cenách jedla medzi tábormi uviedla, že stravu pre Rohovce musia zabezpečiť kompletnú stravu pre približne 11 ľudí 365 dní v roku. ,,Je to náročné, a to z dôvodu nákupu alebo vyčlenenia motorového vozidla, ako aj prijatia zamestnanca," spresnila Szabóová, pričom podobné argumenty uviedla aj k otázke, prečo sa podľa nej do súťaže nezapojilo viac oslovených firiem.

Podmienkou je tiež vyhovieť požiadavkám obyvateľov tábora, medzi ktorými sú napríklad aj vegetariáni či moslimovia.

Neverejne objednávky

Samotnú zmluvu o dodávke stravy by ste vo verejnom registri zmlúv márne hľadali.

Nie je tam zverejnená, lebo ako vysvetlilo ministerstvo, podľa metodického usmernenia ich odboru verejného obstarávania sa ,,plnenie zákazky realizuje formou opakovaných objednávok", nie cez štandardnú zmluvu.

Jedálniček utečencov v Rohovciach (zdroj: Nadácia Zastavme korupciu)

Keďže B-N Stav získal zákazku pod 250-tisíc eur, nemusí byť zapísaný ani v takzvanom protischránkovom registri, kde inak konečného vlastníka musia uviesť všetky firmy obchodujúce so štátom.

Podľa oficiálnych príjmov zverejnených na Finstat.sk ide o firmu so státisícovými tržbami ročne, ktorá zamestnáva štyri desiatky ľudí.

Pod firmu spadá aj reštaurácia pri známom termálnom stredisku na južnom Slovensku.

Nadácia sa pre viaceré pochybnosti okolo dodávky jedla pre tábor v Rohovciach obráti na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou, aby zákazku bližšie preveril.