Juraj Hrbatý: Nespokojní investori robia najhoršie rozhodnutia (rozhovor)

Po rokoch práce v investičných firmách rozbehli Juraj Hrbatý, brat tenistu Dominika Hrbatého, a Radovan Kasík vlastný biznis. Založili ho na princípe, že investovať sa dajú aj relatívne malé sumy a aj pri nízkych poplatkoch.

Ich Finax je typický tým, že peniaze klientov nespravujú investiční manažéri, ako to býva zvykom v iných finančných spoločnostiach. Klientovi pomôžu nastaviť investíciu algoritmami takzvaného roboporadcu. Juraj Hrbatý v rozhovore pre INDEX vysvetľuje podstatu takzvaného pasívneho investovania.

Rozhovor, ktorý vychádza v marcovom vydaní magazínu Profit INDEX, vznikol pred nástupom epidémie nového koronavírusu, ktorá spustila rapídny pokles finančných trhov. Preto sme do jeho online verzie doplnili tri otázky, na ktoré Juraj Hrbatý reagoval dodatočne.

Ako hodnotíte situáciu na finančných trhoch, keďže hodnotu na trhu stráca všetko? Dalo sa to očakávať?

To, že príde takáto epidémia, nečakal asi nikto. Kým bola epidémia iba v Číne, trhy na to nereagovali. Avšak tým, že sa rozšírila prakticky do celého ekonomicky významného sveta, nič iné ako prepad nie je možné očakávať. Prepady boli výrazné a rýchle. Spôsobuje ich najmä neistota na burzách, pretože nikto nevie s určitosťou povedať, aké vážne budú hospodárske dôsledky, či sa vírus nebude vracať a podobne.

Ako reagujú klienti na prepady portfólií? Zaznamenali ste už výbery?

Našich klientov vzdelávame pravidelne a komunikačne sme prepady zvládli zatiaľ celkom dobre. Zaznamenali sme veľmi výrazný nárast vkladov, keďže klienti chcú využiť súčasné prepady na výhodné nákupy.

V menšej miere evidujeme aj výbery klientov, ktorí emotívne tento pokles nezvládli. Najväčší nápor na výbery príde, keď prepad bude trvať dlhšie. Vtedy aj silnejšie povahy môžu podľahnúť panike na trhoch. V tomto smere nás preto ešte čaká komunikačne veľa práce.

Je už čas na mimoriadne vklady, alebo radšej počkať, ako budú zareagovať centrálne banky?

Určite je dnes už čas na mimoriadne vklady. Niektoré indexy poklesli už o viac ako 30 percent od maxima. Ak však chcete investovať významný obnos voči svojmu príjmu, zvážil by som jeho rozdelenie v čase na viac nákupov.

Snaha o časovanie trhov sa nevypláca. Drvivej väčšine investorov sa nepodarí predať dnes s tým, že kúpia nižšie. To je utópia, a nie investičná stratégia. Presne naopak. Je to odpútanie sa od investičnej stratégie, jej prerušenie, zmena a základná investičná chyba – nedodržanie horizontu.

Prečo ste sa pustili do pasívneho investovania?

Keď prídete do banky, ponúkajú vám fondy, ktoré spravuje portfóliový manažér. Ten vyberie niekoľko desiatok akcií, o ktorých si myslí, že určite porastú.

Zistilo sa však, že toto takzvané aktívne investovanie nedokáže dlhodobo zarábať viac ako trhový priemer. Pre klientov je výhodnejšie investovať do nástrojov, ktoré sa snažia trh skôr kopírovať, ako ho poraziť. To je princíp pasívneho investovania.

Čo to znamená pre biznis investičných spoločností?

Vo svete si už investori uvedomujú zbytočnosť aktívnej správy majetku. Jasne to ukazuje vývoj aktív v pasívnych indexových fondoch (takzvaných ETF – pozn. red.) a aktívne riadených fondoch. Čoraz viac ľudí odmieta platiť manažérom fondov vysoké poplatky za nižšie výnosy.

Kedy a ako vzniklo pasívne investovanie?

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď si americký investor a zakladateľ investičného fondu Vanguard Group John C. Bogle povedal, že nakúpi počítače a všetky akcie firiem indexu S&P 500. Keďže vyhodil manažérov a nahradil ich počítačmi, provízia klesla z 2,5 na 0,1 percenta. Fond dokázal formou pasívneho investovania poraziť vyše 90 percent konkurencie, ktorá bola riadená aktívne.

Indexový fond sa nesnaží poraziť trh, ale pri čo najnižších nákladoch dosiahnuť priemerné zhodnotenie, ktoré ponúka trh. Američania to pochopili, už teraz majú v pasívnych fondoch investovaných viac peňazí než v aktívne riadených. Tento trend do Európy stále len prichádza a na Slovensku je v začiatkoch.

Pred indexovými fondmi nedávno varoval investor Michael Burry, ktorý pred rokom 2008 predvídal hypotekárnu krízu. Podľa neho je to bublina.