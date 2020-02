Čudná realita na východe: Štát pýta od obce výrazne viac ako od súkromníka

Kontroverzný projekt dostal lepšie podmienky.

13. feb 2020 o 10:55 Tomáš Vašuta

Investície do cestovného ruchu sa východnej časti republiky vyhýbajú. Svoje by o tom vedeli rozprávať podnikatelia či starostovia, ktorí by radi naštartovali cestovný ruch v okolí vodných nádrží Domaša a Zemplínska šírava. Ak už aj nejaké projekty prídu, sú spojené s otáznikmi či nerovnou podporou.

Práve týchto dvoch nádrží sa týka rozdielny prístup štátneho podniku, na ktorý sa sťažujú starostovia obcí.

„Prečo máme platiť viac, ako podnikateľ, ktorý chce robiť biznis? Malo by to byť naopak,“ konštatuje starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra.

Snaha o nové lákadlá

Práve v Malej Domaši dostali asi pred dvoma rokmi nápad, ako zatraktívniť nevyužívaný breh vodnej nádrže. Chceli tam vytvoriť oddychovo-rekreačnú zónu s plážou, parkom či toaletami.

„Išlo o územie, ktoré bolo zanedbané a pravidelne sme ho čistili od odpadu, ktorý tam nechávali rybári,“ vysvetľuje Makatúra.