Našu firmu zneužili, tvrdí šéfka Rempa. Na Druckera nemá ani mail (rozhovor)

V rozhovore sa dočítate Aký vzťah má konateľka Rempa Klára Dvorecká s bývalým šéfom Slovenskej pošty a exministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom,

S ktorou vládou sa Rempu spolupracuje najlepšie,

Ako funguje biznis s uniformami na Slovensku,

Prečo Rempu rapídne vzrástli za posledné tri roky objemy štátnych zákazok,

O vzťahoch so subdodávateľmi a prečo sa firma prihlasuje aj do takých tendrov, v ktorých má na všetko subdodávateľov.

BRATISLAVA. Ročne dostane od štátu milióny eur, v súťažiach často nemá konkurenciu, politici špekulujú o jej väzbách na bývalého šéfa Slovenskej pošty a exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera, ktorého nominoval Smer.

Firma Rempo podniká na Slovensku desaťročia, vznikla pred štvrťstoročím privatizáciou. Väčšina jej tržieb pochádza z predaja uniform, spacích vakov či rovnošiat pre policajtov, vojakov, železničiarov a poštárov.

„Naša firma bola zneužitá, s Druckerom som sa nevidela roky,“ vraví v rozhovore pre INDEX generálna riaditeľka a konateľka Rempa Klára Dvorecká.

Na to, že jej syn Dušan Dvorecký mladší je Druckerov blízky priateľ, upozornil v roku 2018 líder OĽaNOIgor Matovič v súvislosti s prevodmi pozemkov pri Trnave.

Igor Matovič tvrdil, že váš syn predával pozemky Druckerovej firme za zlomkové ceny na oplátku za to, že sa nebudú zverejňovať zmluvy štátnych organizácií s Rempom.

Neviem, kedy a ako sa môj syn a pán Drucker spoznali, viem, že sú v priateľskom vzťahu. Predaj pozemkov bol, myslím, vysvetlený.

Ako?

V kauze, ktorú vytiahol pán Matovič, išlo aj o to, že bol zamenený extravilán za intravilán. To je pri stanovení ceny pozemku rozhodujúce. Keďže ide o extravilán, to znamená, že tam nie je prípustná výstavba domov či bytov, no môže to byť nejaký lesopark alebo odpočinková zóna.

Matovič tvrdil, že pozemky sa nachádzajú v lokalite, kde sa vo veľkom stavia.

V žiadnom prípade a potvrdil to aj primátor Trnavy. Nemôže dôjsť k zmene územného plánu. Je to odsúhlasené ako oddychová, rekreačná oblasť.

Môže sa tam postaviť napríklad chata?

Nie, je to pole. Na poľnohospodárskej pôde si nemôžete postaviť ani chatu. Z územného plánu vyplýva, že akékoľvek stavby sú tam neprípustné teraz, aj v budúcnosti. No toto nie sú otázky na mňa, ale na môjho syna. Je veľmi zvláštne, že sa ma pýtate na tieto väzby, teda na syna a pána Druckera.

V kauze sa predsa spomína aj Rempo ako firma, ktorá má mať zo vzťahu medzi vašim synom a štátnym funkcionárom výhody. Súhlasili ste preto aj s rozhovorom.

Pracujem tu takmer päťdesiat rokov. Za ten čas sa vymenilo niekoľko vlád, a tiež ministrov obrany, ministrov vnútra či predstavenstvo v Slovenskej pošte. Veď si len predstavte, s koľkými predstaviteľmi prichádzame do kontaktu. A vytiahne sa jeden jediný. Nerozumiem.

Je legitímne pýtať sa na to, keďže Rempo je firma, ktorej sa dlhodobo darí v štátnych zákazkách, a má väzby na človeka, ktorý riadil poštu a dve ministerstvá.