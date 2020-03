Šéf Fresh Marketu: Ľudí nebude dlho baviť jesť zásoby cestovín

V rozhovore sa dočítate: Ako zasiahla Fresh Market epidémia

Kde firma pripravuje ďalšie tržnice

Ako majitelia vyberajú nájomcov

Ako chce vedenie tržnice vyriešiť problém s parkovaním

Prečo ešte nezačali stavať kancelársku vežu

Ako sa pozerajú na konkurenčné koncepty

Keď pred štyrmi rokmi otvorili na Rožňavskej ulici v Bratislave farmársku tržnicu Fresh Market, bola to na slovenskom trhu novinka. Zaujal najmä koncept, v rámci ktorého vedľa seba ponúkajú jedlo tri desiatky predajcov.

Odvtedy sa situácia na trhu zmenila. Tržnica dostala dvoch konkurentov, ďalší sa pripravujú. INDEX sa zhovára s konateľom spoločnosti Fresh Market Andrejom Slezkom.

Rozhovor je súčasťou marcového vydania magazínu Profit INDEX a vznikol pred nástupom epidémie nového koronavírusu, ktorá spustila rapídny pokles finančných trhov. Preto sme do jeho online verzie doplnili štyri otázky, na ktoré Andrej Slezko dodatočne odpovedal.

Ako vnímate aktuálnu situáciu okolo koronavírusu?

Z môjho pohľadu má dva rozmery - ľudský a ekonomický. V tejto chvíli je potrebné rešpektovať nariadenia a obmedzenia, pretože nás naozaj ochránia pred situáciou, ktorá nastala napríklad v Taliansku.

Treba si však uvedomiť, že pekár alebo predajca zeleniny má rovnaký strach ako my a preto sme upustili od sankcií za dočasne zatvorenie prevádzky, to je ľudský rozmer

Čo všetko ste museli vo Fresh Markete meniť?

To čo sme museli urobiť alebo meniť v priebhu posledného týždňa by bolo na samostatný a dlhý rozhovor. Napríklad všetky naše gastroprevádzky sme preventívne zatvorili už 13.03. 2020 a nečakali sme až na nariadenie vlády.

Musím oceniť prístup našich nájomcov, všetci toto opatrenie v plnej miere rešpektovali. Rozhodnutie sa v tom čase možno javilo ako predčasne, ale s odstupom jedného týždňa ani nie.

Na druhej strane sme celý Fresh Market nezatvorili a naši obchodníci predávajú ďalej a zásobujú našich zákazníkov tovarom ako mäso, chlieb, drogéria, ovocie a zelenina.

Dokonca sme spustili so zhruba štyrmi až piatimi nájomníkmi opäť prípravu jedál tak, aby si ich mohli zákazníci vyzdvihnúť vo Fresh Markete bez možnosti konzumácie na mieste. Jednoducho sa snažíme fungovovat v rámci aktuálnych možnosti. A pre odľahčenie, ľudí asi nebude dlho baviť jesť zásoby cestovín, ktoré v tomto ošiali nakúpili.

Neobávate sa ďalšej krízy?

Výpadok tržieb a fixné náklady všetkých zúčastnených sú enormné a budeme sa nimi všetci spolu trápiť ešte dlho po tom, čo sa táto situácia upokojí. Doposiaľ sme viac riešili udržanie prevádzkyschopnosti, ale v najbližších dňoch sa plné sústredíme aj na matematiku.

Je to zložité, nakoľko nepoznáme časové obdobie obmedzení a priebeh vírusu a preto je to ako veštenie zo sklenenej gule. Som presvedčený, že pokiaľ táto situácia nebude dlhodobá a tieto náklady a straty si všetci jednu časť podelíme a druhú prenesieme v čase, zvládneme to.

Takže najbližšie týždne a mesiace budú ťažké.

Čo sa týka prípadnej ďalšej krízy dovoľte, aby som prevzal citát nášho virológa profesora Krčméryho: „Je lepšie sa raz veľmi zľaknúť, ako sa dlhodobo báť.“ Pre ekonomiku dnešných dní sedí úplne presne.

Nech sú opatrenia aj drastické ale krátkodobé, obchod sa s nimi bude vedieť vysporiadať. Dlhotrvajúce obdobie dnešného fungovania by malo dopad na malých podnikateľov ktorí tvoria viac ako 90 percent našich nájomcov, možno až likvidačný. Po skončení šírenia vírusu a všetkých obmedzení sa pevne verím vrátime k bežnému fungovaniu a pre maloobchod a služby bude dôležité správanie kupujúcich.

Pomôže aj to ak pri plánovaní akéhokoľvek nákupu, predĺženého víkendu alebo len návštevy reštaurácie, zvážime možnosť uprednostniť domácich obchodníkov nielen u nás vo Fresh Markete, ale na celom Slovensku. Možno to bude pre nás zákazníkov menej pohodlne, ale pre ich prežitie veľmi zásadne.

Nový Fresh Market ste otvorili pred štyrmi rokmi. Už ste vychytali všetky muchy?

Fresh Market ako koncept je v skutočnosti na trhu takmer desať rokov. Je to obrovská dynamika.

Nie je to tak, že vychytáte muchy a potom sa už len veziete na nejakej vlne. Každý rok sú nové trendy, ktoré sa snažíme zachytiť. Napríklad vážené potraviny, v gastronómii zasa vegánske reštaurácie.

Na prvý pohľad to vyzerá tak, že na poschodí Fresh Marketu je situácia vyriešená. Na prízemí sa však objavili aj prevádzky, kde ste nájomníka vymenili za stoličky.

Sú konkrétne iba dve. Niekedy to môže na prvý pohľad tak vyzerať, ale máme viac ako sto nájomcov.

Ku koncu roka 2019 sme nezaznamenali ani jednu výpoveď z nájmu a ani my sme žiaden nájom nevypovedali. Áno, počas roka sa zmeny dejú. Ale nemôžete to porovnávať s veľkými nákupnými centrami, kde sa značky zaviažu na prenájom na desať rokov. Tržnica nikdy nemôže fungovať tak, že si na dlhé obdobie zazmluvní stovku nájomcov. Často sú to malé firmy a živnostníci, ktorí so sebou nesú rodinné príbehy.

V čom sú iní?

Sú veľmi citliví na akúkoľvek zmenu. Nemusí byť len ekonomická, ale aj rodinná. Zažili sme aj príklady, že predajca ako keby vyhorel. Mnohí až po čase prídu na to, čo to znamená mať gastroprevádzku.