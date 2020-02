Čo sľubujú podnikateľom strany pred voľbami? INESS hodnotil volebné programy

Najvypracovanejší program pre podnikateľov majú liberáli.

13. feb 2020 o 7:31 Martin Lindák, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4rbFg8C5QJ4M5smCLgdeMU

Podľa volebných programov sa ľudia pri urnách rozhodujú len málokedy.

Niektoré prieskumy z minulosti hovorili o tom, že to je každý druhý občan, no dnes je to číslo podľa odborníkov oveľa nižšie.

To však neznamená, že sa nimi netreba zaoberať. Sú totiž nielen sondou do hláv politických, strán ale aj akýmsi rámcom pre prípadné programové vyhlásenia vlád.

Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz opäť hodnotil volebné programy, konkrétne časti zaoberajúce sa podnikateľským prostredím, a toto hodnotenie predstavil aj v podcaste Index.

V roku 2017 sa dalo na Slovensku napočítať približne 568-tisíc podnikateľských subjektov. Takmer sto percent z toho tvorili malé a stredné podniky.

Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji. A medzi rokmi 2017 a 2018 ich počet na celom území SR vzrástol o necelé dve percentá.

Čo pre podnikateľské prostredie nachystali politické strany vo svojich programoch? Venovali sa mu vôbec všetky strany vo svojich plánoch? S akými návrhmi chcú prilákať podnikajúcich voličov a voličky?

Pýtali sa Nikola Bajánová a Martin Lindák.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.