Hrdia sa ekologickou olympiádou, stavajú uhoľné elektrárne

Japonci sú zelení len naoko.

13. feb 2020 o 18:03 Jozef Tvardzík

Greenwashing je anglický výraz pre marketingovú stratégiu, ktorej cieľom je prezentovať firmu alebo krajinu v ekologickom svetle, šetrnú voči životnému prostrediu.

Často sú to prázdne reči alebo reklamný balast. Najnovším príkladom je Japonsko.

Krajina vychádzajúceho slnka sa pripravuje na letné olympijské hry v Tokiu, ktoré by mali byť najzelenšie v histórii. Sloganom športového megapodujatia je Be better, together - For the planet and the people (Lepší, spolu – pre planétu a pre ľudí).

Cieľom tejto iniciatívy je minimalizovať plytvanie zdrojmi. Organizátori olympiády chcú 99 percent materiálov, ktoré sa počas hier použijú, recyklovať alebo znovupoužiť.

Čerešničkou je, že medaily budú vyrobené z kovov nájdených v elektroodpade a pochodeň bude z recyklovaného hliníka z Fukušimy, ktorú pred ôsmimi rokmi postihlo ničivé zemetrasenie.

22 nových elektrární na uhlie

Lenže na pozadí ekologickej mánie sa odohráva odlišná realita. Rok 2020 sa do histórie zapíše aj tým, že v Japonsku počas neho spustia päť nových uhoľných elektrární. A ďalšie japonská vláda pripravuje.