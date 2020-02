Ekologická Tesla? Vyrúbe les a v rezervácii postaví gigafabriku

Padne takmer 100 hektárov lesa.

16. feb 2020 o 9:10 Jozef Tvardzík

Ani netopiere, protesty miestnych obyvateľov či možné výbušniny z druhej svetovej vojny nezastavia americkú automobilku Tesla pred výstavbou výrobného závodu v Nemecku.

Takzvanú gigafactory ide Tesla postaviť pri mestečku Grünheide, ktoré má deväťtisíc obyvateľov a nachádza sa 50 kilometrov od Berlína.

Na to, aby Tesla fabriku postavila, potrebuje vyrúbať sto hektárov lesa, ktorý je čiastočne súčasťou prírodnej rezervácie.

Zelenú už projektu dal minister životného prostredia spolkovej krajiny Brandenbursko Jörg Steinbach. „Začína sa to. Príprava na výstavbu začala,“ napísal na Twitteri. A pripojil fotografiu, na ktorej stojí lesnícky traktor na okraji lesa.

Minister sa odvolal na rozhodnutie Štátneho úradu pre životné prostredie, ktorý schválil odlesňovanie územia a takzvané prípravné práce. To znamená, že do lesa môžu vstúpiť lesníci so strojmi a začať stavať cesty pre odvoz dreva.

Na vlastné riziko

Tesla síce môže začať s odlesňovaním, ale iba „na vlastné riziko“, pretože automobilka stále nemá všetky povolenia od kompetentných úradov ochrany životného prostredia.