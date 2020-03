Investičné poistenie: Ani po zmenách nedáva zmysel

Ľudia na tomto produkte prerábajú.

18. mar 2020 o 17:48 Jozef Tvardzík

Investičné životné poistenie bolo dlhé roky predmetom vtipov a ešte do minulého roka ľahkou cestou, akou si finanční sprostredkovatelia zarobili na tučných províziách.

Toto poistenie spája v jednej zmluve životné poistenie a zároveň investovanie do podielových fondov. Je to síce pohodlné, no pre klienta extrémne nevýhodné riešenie.

Investičné poistenie sa uzatvára zvyčajne na dlhšie obdobie ako tridsať rokov. Nie je to vyslovene zlý produkt, ale mastné poplatky pri uzatvorení zmluvy, za správu majetku, administratívne poplatky alebo poplatok za predčasné ukončenie zmluvy z neho vytvorili doslova zatracovaný produkt so zlým renomé.

Peniaze, ktoré klient v podobe poistky platil, slúžili prvé dva až tri roky na to, aby pokryli počiatočné náklady spojené s uzatvorením poistenia.

Produkt znechutil klientov natoľko, že sa od neho úplne odklonili. Napríklad Union poisťovňa ho pre nedostatočný záujem úplne stiahla z ponuky pred troma rokmi a ani ho neplánuje znova zaradiť do portfólia.

Vysoké poplatky

Podľa prepočtov riaditeľky pre životné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Miroslavy Holičovej, ak klient platil poistné 50 eur mesačne, počas tridsiatich rokov investičného životného poistenia zaplatil na poplatkoch približne sedemtisíc eur.