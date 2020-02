Stavať sa už budú len zelené domy. Od budúceho roka (rozhovor)

Náklady na novostavby stúpnu.

21. feb 2020 o 17:10 Diana Schniererová

Všetky novostavby, ktoré vyrastú na Slovensku od januára 2021, budú musieť byť ekologické. Ako sa menia pravidlá pre stavebníkov, vysvetľuje predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov MARTIN MIHÁL.

Od budúceho roku sa mení vyhláška, ktorá kladie vyššie nároky na energetickú úsporu pri výstavbe budov. Aká zmena nastane?

Od januára 2021 už budú musieť byť všetky novostavby v kategórii takmer nulové domy, čo je vyjadrené označením A0 podľa energetickej triedy. Aby sa ľudia nezľakli, nehovoríme o nulových domoch - to by bolo veľmi prísne. Hovoríme o takmer nulových domoch, zásadné je slovíčko takmer. Pre triedu A1 bolo kritérium primárnej energie pre rodinný dom stanovené do 108 kilowatthodín na štvorcový meter ročne. Aby dom splnil podmienky na zaradenie do energetickej triedy A0, potreba energie bude o polovicu nižšia, teda 54 kWh na štvorcový meter.

Čo to znamená v praxi?

Aby som zachoval tepelnú pohodu vnútri rodinného domu, musím doň logicky dodať energiu, ktorá z neho uniká. Primárna energia sa vypočíta tak, že sa spotrebovaná energia prenásobí takzvaným transformačným faktorom, ktorý stanovuje vyhláška. To číslo, zjednodušene povedané, zohľadňuje, aký dosah na prírodu má konkrétny zdroj energie – teda plyn, elektrická energia či drevo. Platí, že najnáročnejšia je výroba elektrickej energie, podľa vyhlášky má najvyšší transformačný faktor, jej výroba najviac zaťažuje životné prostredie. Najpriaznivejšie je z tohto pohľadu vykurovanie palivovým drevom, čo je obnoviteľný zdroj. Najčastejšie používaným zdrojom je plyn - to je stredná cesta, aj z hľadiska dosahov na životné prostredie. Množstvo energie pre rodinný dom, teda energie na vykurovanie a prípravu teplej vody, sa vyhláškou obmedzí. Každý stavebník, ktorý bude v roku 2021 kolaudovať dom, to musí splniť. Výnimkou sú stavebníci, ktorí získali stavebné povolenie ešte podľa starých predpisov.

Určité podmienky musel investor alebo stavebník plniť už v minulých rokoch. Aká zmena nastáva oproti tomuto stavu?

Od januára 2016 platí, že všetky novostavby museli byť v kategórii A1, ktorá sa nazýva ultranízkoenergetický dom. Tepelno-technická norma výrazne sprísnila hodnoty platné pre tepelno-izolačné parametre jednotlivých konštrukcií. Znamenalo to napríklad o niekoľko centimetrov tepelnej izolácie viac na streche ako pred týmto dátumom. Rovnako obvodové steny – buď sa rozširovali, alebo sme na ne dávali určitú hrúbku tepelnej izolácie.

Stavby po roku 2021 mali spĺňať ešte prísnejšie kritériá. K tomu však nedošlo. Prečo?

Po novom sa vyhláškou sprísňuje množstvo energie pre rodinný dom, teda energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Nik však stavebníkov nenúti, aby v tomto momente kupovali drahší materiál na obvodové steny alebo strechu. Norma, ktorá sa týka konštrukcií – stien či strechy -, sa však nemení - ostala na úrovni z roku 2016. Keby sme išli podľa pôvodného scenára, a teda podľa normy, ktorá vznikala ešte v roku 2011, od roku 2021 by museli stavebníci výrazne viac izolovať svoje domy - používať hrubšie múry, hrubšie tepelné izolácie a veľmi dobré okná, ktoré nie sú bežné na trhu. Vývoj však ukázal, že to nie je až také potrebné. Sú aj iné spôsoby, ako šetriť energiou.