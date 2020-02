Toto nie je populizmus, ale žalostná finančná gramotnosť

Nákup voličov pred voľbami nás môže nasmerovať do „Grécka“.

24. feb 2020 o 17:35 Andrej Zaťko

Autor je generálny riaditeľ Poštovej banky.

Ak sme si mysleli, že populizmus už dosiahol svoje dno, tak sa ukázalo, že dno je len označenie virtuálneho miesta, ktoré sa dá vždy prekonať.

Slovenská vláda si stanovila strop na výdavky, ktorým mala našu ekonomiku udržať od dlhovej pasce, a ktorý mal priniesť zodpovedný prístup k financiám. O to dôležitejší je tento krok v čase, keď má naša ekonomika vrchol za sebou a môžeme badať jej spomaľovanie a nervozitu z budúcnosti.

No pár dní po tomto rozhodnutí išla tá istá vláda do „obchodného centra“, aby nakúpila darčeky svojim voličom a požičala si na to od našich detí.

Poslancom opozície sa minulý týždeň nepodarilo zastaviť rokovanie o troch populistických opatreniach. Ich protest mal však zmysel aspoň ako dôrazné memento – postaviť sa za zásadné veci všetkými formami.

Parlament teda vo štvrtok začal na mimoriadnej schôdzi prerokovávať sociálne balíčky. V piatok však nebol uznášaniaschopný, a preto bude schôdza pokračovať v utorok, kedy môžu poslanci stále návrh schváliť.

Zatiaľ sa však ukazuje, že minimálne 13. dôchodky a zvýšenie prídavku na dieťa by mohli prejsť. Zrušenie diaľničných známok, ako sa ukázalo, si neželajú sami občania. Vypovedá o tom prieskum, ktorý spustila strana SNS na Facebooku.

V nedeľu napoludnie bolo zo 16-tisíc hlasujúcich 15-tisíc proti zrušeniu.

„Ukázalo sa, aká hlúposť je celý Facebook,“ ohodnotil tak anketu Andrej Danko. Sám pritom povedal, že ak nebude viac ľudí za, tak návrh nepodporia. Môžeme už len veriť, že za tento sociálny balíček sa nakoniec ani hlasovať nebude.