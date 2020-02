Ako chcel Kočner s Bödörom oblafnúť Haščáka a získať časť Markízy

Mal plán, ako získať podiel v televízii, keď ju kúpi Penta.

25. feb 2020 o 7:00 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová, Zuzana Petková

Autorky pracujú v Nadácii Zastavme korupciu

Dva dni pred Vianocami v roku 2017 poslal Marian Kočner správu nitrianskemu oligarchovi Norbertovi Bödörovi: ,,Mám pre teba vianočný biznis. Predám Ti začiatkom januára jednu 8-miliónovú zmenku za 4 milióny.”

Peniaze mali ostať na účte predávajúceho a nemalo sa s nimi hýbať. ,,Zmenka by mala byť prevedená asi najlepšie na zahraničnú firmu, ale takú, o ktorej by Slávo vedel, že je z Tvojho portfólia,” pokračoval Kočner. “Slávo” volajú známi spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka.

Správa od Mariana Kočnera Norbertovi Bödörovi. (zdroj: OCCRP)

Vyplýva to z Kočnerovej komunikácie, ktorú v rámci projektu takzvanej Kočnerovej knižnice sprístupnila medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP. Kočner si tento týždeň vypočuje rozsudok v kauze falšovania markízackych zmeniek.

Ďalej mal Kočner plán, z ktorého vyplýva, ako chcel oblafnúť ešte aj svojho známeho a jedného z najbohatších Slovákov Haščáka.

Zmenky voči televízii Markíza vlastnila Kočnerova firma Inkasný servis. Momentálne sú predmetom sporu a trestného konania voči podnikateľovi, keďže podľa obžaloby sú falošné.

Jedna zo zmeniek prešla podľa právnikov Markízy v roku 2018 na cyperskú schránku Laratron s neznámym vlastníkom.

Marian Kočner na súde v kauze zmeniek TV Markíza. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

S ,,vianočnou zmenkou” núkal Bödörovi vstup do Markízy. Ak by televíziu kúpila Penta, ako sa v tom čase na mediálnom trhu hovorilo, spoločne by dali návrh na konkurz.

,,Potom môžeme začať so Slavom debatu o podmienkach. Buď nás pustí do Markízy (alebo len Teba) alebo nás vyplatí,” písal Kočner. Ako dodal, myslí si, že by sa ,,nám podarilo z neho vytlačiť podiel vo firme.”

Penta: Markízu sme takmer kúpili. Kočner ani Bödör by sa do nej nedostal

Bödör na otázky Nadácie nereagoval. Penta tvrdí, že záujem kúpiť Markízu nemal nič spoločné s aktivitami Kočnera a zmenkami.

Penta rokovala so spoločnosťou CME, pod ktorú patrí Markíza, o kúpe mediálnej skupiny. Podľa hovorcu finančníkov Martina Danka trvali rokovania asi 1,5 roka a začali sa v priebehu roku 2016.

Vyrokovaná bola kúpna cena a začala sa pripravovať finálna časť kúpno-predajnej zmluvy. Obchod však Penta nedokončila, lebo jeden z členov konzorcia (čínska skupina CEFC) začal mať vážne problémy a prestal byť schopný garantovať svoju časť finančných záväzkov.

"Nemali sme žiadne dohody a ani žiadne spoločné záujmy, ani s Marianom Kočnerom a ani s Norbertom Bödörom, ktoré by sa akokoľvek týkali nášho angažovania sa voči skupine CME,” konštatoval Danko.

Dodal, že keby sa aj stali majiteľom mediálnej skupiny a Kočner by si začal zmenky uplatňovať, prípadne by vyhral súdny spor, škodu, ktorá by tým novému majiteľovi vznikla, by musel uhradiť bývalý vlastník CME (teda spoločnosť Time Warner).

"Uplatňovanie si zmeniek voči TV Markíza tak nezakladalo Marianovi Kočnerovi a ani Norbertovi Bödörovi (ak medzi nimi v tomto smere existovali nejaké dohody), žiadne vlastnícke práva voči aktívam CME a ani voči TV Markíza,” zdôraznil Danko.

Ovplyvňoval vyšetrovanie?

Kočner vlastnil dve zmenky v hodnote po 8,3 milióna eur a dve bianco zmenky, ktoré mu podpísal bývalý riaditeľ Markízy Pavol Rusko. Obaja trvajú na tom, že to bolo súčasťou vyrovnania sporu z 90-tych rokov o Markízu.

Súd o prvú zo zmeniek Kočner vyhral, mala by ju preplatiť Markíza. Z údajnej komunikácie zo zabezpečenej aplikácie medzi Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou vyplýva, že ovplyvňovali súdny proces.

Súvisiaci článok Verdikt bude dva dni pred voľbami, pre Ruska a Kočnera žiadajú 20 rokov Čítajte

Jankovská mala vydávať pokyny sudkyni Zuzane Maruniakovej, ktorá o zmenke rozhodovala. Keď váhala, Kočner napísal: ,,Tak nech robí, čo má. Lebo skončí na Kuciaka…”

Zmenky začala v tom čase vyšetrovať aj polícia. Závery vyústili až do obžaloby Kočnera a Ruska, pretože podľa nich sú zmenky falošné. Prokurátor Ján Šanta žiada dvadsaťročný trest.

Na začiatku však vyšetrovanie nevyzeralo tak, že bude viesť až k obžalobe. Rozbehlo sa až po výmene vyšetrovateľa. S tým pôvodným Kočner cez zabezpečené aplikácie intenzívne komunikoval.

Začiatkom roka 2018 Kočnera policajt Jozef Lilko opakovane informoval, čo robí, a sťažoval sa na nadriadených, že mu dávajú veľa práce.

Napríklad v polovici januára Kočnerovi odpovedal: ,,Dobrý deň, môžem okolo obeda. Presne to neviem určiť, lebo neviem kedy skončím úkon, ale urobím všetko, aby sme sa stretli."

Začiatkom februára sa zas policajt Kočnerovi sťažuje ,,znova zmeny? už som z toho nas.... Najskôr 0 spisov, potom dva a teraz minimálne 4!!!! A nie malé. K tomu dostanem nové".

Kočner hneď písal oligarchovi Bödörovi, o ktorom sa hovorilo, že mal vplyv na NAKA. ,,To je robota toho ko**** Mikiho,” píšu si.

,,Ten Miki bude musieť fakt vypadnúť... robí tam zlú krv,” pokračujú. “Miki” bol funkcionár na NAKA. Po reorganizácii na pôvodnom mieste skončil.

Nadácia si číslo a identitu policajta overila. Telefón zdvihol, no ospravedlnil sa, že ,,rieši výsluch" a že sa ozve neskôr. To už neurobil a nereagoval ani na zaslané otázky, či svoje kroky nepovažuje za konflikt záujmov a či mal nejakú dohodu s Kočnerom.

Nech to preverí inšpekcia Nadácia sa obráti na takzvanú policajnú inšpekciu na ministerstve vnútra, aby preverila policajtovu komunikáciu s podozrivým.