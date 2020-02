Štátny fond tesne pred voľbami minul 11 miliónov na IT systém. Érsek sa od toho dištancuje

Kupujú nový IT systém, hoci už jeden majú, od rovnakej firmy.

25. feb 2020 o 17:18 Nadácia Zastavme korupciu, Martin Suchý

Autor pracuje v Nadácii Zastavme korupciu.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ešte v roku 2016 vysúťažil nový informačný systém. Zmluvu s víťazom však podpísal až o 4 roky neskôr. Za 11 miliónov eur tak kúpil nový softvér, hoci už jeden má. Má ho dodať tá istá firma, ktorá fondu dodala a rozvíjala aj ten doterajší. Ministerstvo dopravy, pod ktoré fond spadá, argumentuje, že na obstarávanie nemalo dosah.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je inštitúciou, cez ktorú štát financuje priority bytovej politiky. Napríklad financovali zatepľovanie panelákov. Spravuje ho ministerstvo dopravy a výstavby. Ak by sa po voľbách vláda rozhodla plniť sľuby so štátnymi nájomnými bytmi, fond by hral pri tom veľkú úlohu. Na podávanie žiadostí o úvery a iné podpory a ich evidenciu potrebuje fond IT systém. Za jeho vytvorenie a funkčnosť zodpovedá práve ŠFRB.

Od súťaže k podpisu zmluvy za 5 rokov

Súťaž na nový informačný systém vyhlásil ŠFRB v lete 2015, víťaza vybral v marci 2016. Zmluvu s ním však podpísal až v januári 2020. Prečo to celé trvalo takmer 5 rokov, vysvetľuje hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič zháňaním financií: ,,Pôvodným zámerom bolo zabezpečiť financovanie z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.”

Hodnotiaca komisia však projekt nepodporila, s čím sa stotožnilo aj združenie Slovensko.Digital. Neziskovka sleduje efektívnosť štátnych IT nákupov.

Slovensko.Digital ako najväčší nedostatok projektu hodnotilo chýbajúci plán na reformu verejnej správy. Víťaznému projektu neziskovka vytkla, že nemá ,,žiadne konkrétne plány na optimalizáciu procesov" pre činnosť fondu.

Financie nakoniec vybavil Érsek

ŠFRB nakoniec kúpil nový IT systému zo štátnych peňazí vďaka navýšenému rozpočtu. ,,Ministerstvo financií na základe žiadosti ministerstva dopravy a výstavby súhlasilo so zvýšením kapitálových výdavkov na správu fondu účelovo určených na vybudovanie nového informačného systému ŠFRB,” vysvetlil Lackovič.

Minister dopravy Árpád Érsek však dáva od celého obstarávania ruky preč. ,,Proces verejného obstarávania bol plne v kompetencii ŠFRB,” komentovala jeho hovorkyňa Karolína Ducká.

Otázne ostáva aj to, či by namiesto kúpy nového systému nestačilo len upraviť ten súčasný. ,,Organizácia nedisponuje licenciou na úpravu existujúceho informačného systému z roku 2008, ani jeho zdrojovými kódmi,” argumentuje fond a dodáva, že ak by aj mal autorské práva, úprava súčasného systému by sa finančne nevyplatila.

Keď sa však štátny fond uchádzal o eurofondy na tento projekt, v projektovom zámere bola navrhnutá aj alternatíva. Tou by bola práve úprava súčasne používaného systému FOND 2008. Stála by 3,85 milióna eur. To je oproti podpísanej zmluve tretinová suma.

Nový IT systém má dodať firma Data System Soft. Rovnaká firma, ktorá vytvorila a 10 rokov vylepšovala aj súčasný softvér fondu systém. Napríklad len od roku 2015 do roku 2018 riešila 4 úpravy systému, spolu za takmer 2 milióny eur.

S otázkou, či by nebolo pre štát výhodnejšie upraviť súčasný systém, Nadáciu firma odkázala späť na ŠFRB.

V zmluve si navyše Data System Soft. nacenila aj analýzu súčasného systému. Za takmer štvrť milióna eur. ,,Štruktúra ceny diela bola obsahom zadania a jej nacenenie považujeme za internú záležitosť našej spoločnosti,” reagoval na to riaditeľ víťaznej firmy Juraj Hatvany.

Ten sa ďalej odvoláva na to, že ich ponuka bola najlacnejšia. Rozdiel medzi nimi a ostatnými uchádzačmi je však v tom, že Data System Soft už informačný systém pre ŠFRB de facto má vytvorený. Zatiaľ čo ostatné firmy by za danú sumu museli celý softvér vyvíjať nanovo, víťaz súťaže nezačína takpovediac na zelenej lúke.

Takmer dva krát drahšie ako v Česku

Okrem nového systému zmluva zahŕňa aj jeho rozvoj za vyše milióna eur. Stáť bude viac ako 3 milióny eur. Suma zahŕňa prácu rôznych pracovníkov v oblasti IT. Pri všetkých zmluva počíta so sazdbou 700 eur na človekodeň (8 hodín práce jedného zamestnanca).

Podľa združenia Slovensko.Digital sú takéto sadzby “veľmi štedré”. Zvláštna je aj rovnaká sadzba pre všetkých. “V skutocnosti je napríklad architekt takmer s istotou drahší ako tester,” dodáva Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Odvoláva sa pri tom na štúdiu Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Tá na objednávku ministerstva vnútra ČR porovnávala ceny IT služieb pre štát.

Porovnanie zazmluvnených sadzieb a sadzieb zo štúdie Vysokej školy ekonomickej v Prahe. (bez DPH) (zdroj: Nadácia Zastavme korupciu)



Pokiaľ by štát nakúpil služby za ceny, aké sú bežné u našich severných susedov, ušetril by takmer pol milióna eur. Riaditeľ víťaznej firmy Data System Soft toto porovnanie spochybňuje: ,,Porovnávanie našich cien s cenami v inej krajine a v inom časovom horizonte považujeme za irelevantné.”

Mimo tejto sumy navyše počíta s podporou a údržbou diela na 5 rokov za ďalšie 2 milióny eur. V prepočte ide o 1584 eur s DPH za jeden pracovný deň.

Na otázky o cene ŠFRB neodpovedal do 4 pracovných dní a opakovane si vyžiadal dodatočný čas.

Nadácia Zastavme korupciu v tomto prípade zváži, či sa neobráti na Úrad pre verejné obstarávanie, aby nákup preveril.