Efekt koronavírusu: Nekvalitný, meškajúci tovar za vyššiu cenu (rozhovor)

V rozhovore sa dočítate: Akými problémami sa stretávajú firmy, ktoré dovážajú tovar z Číny?

Ako je na tom kapacita lodí pri preprave nákladu?

Dá sa nájsť obchodný partner v Číne, ktorý by vás neokradol?

Vzrastie cena tovarov z Číny?

Čína, z ktorej sa epidémie koronavírusu šíri do sveta, v súčasnosti pripomína veľkú karanténnu stanicu. Desiatky veľkomiest sú uzavreté, milióny ľudí na príkaz úradov nesmú chodiť do práce.

Vplyv to má aj na obchod a podnikanie. Často chýbajú informácie a dodávky tovarov z Číny meškajú. Už teraz je jasné, že čínskym firmám a ich zahraničným odberateľom vzniknú obrovské straty.

„Keď vám vtedy čínska firma sľúbi, že vám tovar príde, tak tomu veľmi neverte,“ hovorí pre INDEX Michal Malík zo spoločnosti Invelt, prevádzkovateľa portálu zCiny.sk. V Šen-čene má jeho firma pobočku, ktorá pomáha slovenským podnikateľom dovážať tovar z Číny a nájsť pre nich výrobcov.

V Číne máte pobočku firmy a známych? Ako vnímate koronavírus?

V niekoľkých rovinách. Mnohí Číňania vidia svojich rodičov alebo deti jedenkrát do roka - počas osláv čínskeho nového roka (tento rok trval 18. januára do 5. februára - pozn. red.), keď sa vracajú domov. Mnohí z nich kvôli karanténe nemohli ísť po sviatkoch do práce, prípadne nemohli vycestovať za rodinou, čo naši známi v Číne vnímajú citlivo.

Ďalšou rovinou je, že na koronavírus zomierajú ľudia a ľudí ovláda strach. Ide to do takých absurdít, že sa ma ľudia pýtajú, či môžu prebrať balíček z Číny, ísť na trhovisko a rozprávať sa s Číňanmi.

V tom vidím obrovskú nevedomosť, ktorá spôsobuje paniku. Porovnajte si to s chrípkou, na ktorú na Slovensku zomrie ročne 800 ľudí. Panika a dohady o koronavíruse sa následne prelievajú do obchodu a vnímania Číny ako obchodného partnera.

Mení sa?

Nikto nevie, čo bude. Máme informácie, že niekde sa už spúšťa výroba, niekde sa opäť zastavila. Číňania sami nemajú informácie, čo presne sa deje. Príkladom je čínske mesto Guangzhou, prezývané aj čínske Silicon Valley. Dnes je polovica mesta uzavretá do odvolania, no v druhej časti mesta už beží čiastočne výroba.

Nikto nevie, čo sa bude diať. Táto neistota je nebezpečná, pretože pred čínskym novým rokom sa celá výroba sústredila na to, aby pokryli dodávky, objednané pred sviatkami. Výroba mala opäť nabehnúť 5. februára, teda po sviatkoch, lenže to sa nestalo.

Prečo?

Tovar, ktorý bol zaplatený a objednaný, sa buď nezačal vyrábať, alebo sa aj začal, no s výrazným časovým sklzom. Niektorí zamestnanci z Wu-chanu, ktorý bolo najviac zasiahnutý koronavírusom, sa do fabrík po sviatkoch nevrátili, pretože sú v karanténe. Momentálne je nej v celej krajine 400 miliónov ľudí v troch desiatkach miest.

Fabriky teda stoja?