Kotlebovci minuli na kampaň najmenej, Smer dal najviac firme hovorcu (prehľad výdavkov)

S darmi dostávali politici aj odkazy.

4. mar 2020 o 11:09 Martina Raábová

BRATISLAVA. V predvolebnej kampani minuli najviac strany, ktoré sa do Národnej rady SR nakoniec nedostali. Koalícia Progresívneho Slovenska (PS) a Spolu vynaložili na videá, letáky a iné propagačné aktivity viac ako dva milióny a 380-tisíc eur.

PS-Spolu získala v sobotných parlamentných voľbách 6,9 percenta hlasov všetkých zúčastnených voličov, na postup do parlamentu to však tesne nestačilo. Koalícia dvoch strán na to potrebuje sedem percent hlasov, a nie päť ako samostatné politické strany.

Súvisiaci článok Koľko dostanú za voľby kotlebovci, dankovci či trubanovci? (prehľad) Čítajte

Výdavky v kampaniach spočítavala a priebežne monitorovala mimovládka Transparency International Slovensko. Vychádza z takzvaných transparentných účtov, na ktorých musia kandidujúce strany zverejňovať platby týkajúce sa predvolebnej kampane.

INDEX sa pozrel na míňanie najsilnejších strán.

Kiskovci len pár desiatok eur

Na sociálne siete najviac minula koalícia PS-Spolu, na facebookovú a googlovskú kampaň dala viac ako 479-tisíc eur. O niečo menej na ňu vynaložila dlhoročná vládna strana Smer, 411-tisíc eur, ktorá vo získala 18,2 percenta hlasov.