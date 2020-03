Ako si odložiť daňové priznanie a ide to aj online?

Získajte viac času za zaplatenie dane.

8. mar 2020 o 22:29 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ak ste si vypočítali daň z príjmov za minulý rok a nemáte peniaze na jej zaplatenie, alebo viete, že daňové priznanie nestihnete včas podať, môžete si túto povinnosť odložiť.

Treba to urobiť čím skôr, lebo termín, do ktorého je nutné odklad oznámiť na daňový úrad (alebo oň požiadať), je 31. marca 2020. Ako to urobiť a dokedy sa dá priznanie odkladať? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky.

1. Kto si môže daňové priznanie odložiť a o koľko najviac?

Podanie daňového priznania si môže odložiť každý daňovník - dohodár, zamestnanec, živnostník, aj firma.

Pokiaľ je daňovník v konkurze (fyzická osoba v takzvanom osobnom bankrote), musí o odklad daňového priznania požiadať a daňový úrad ho musí schváliť.

Žiadosť treba na úrad doručiť do 15 dní pred skončením lehoty na podanie daňového priznania, teda do 15. marca.

Ak daňovník v konkurze nie je, stačí poslať oznámenie, ktoré úrad automaticky akceptuje.

Pre zamestnanca, ktorý platí daň z príjmu preddavkami z pravidelnej výplaty, má odklad lehoty význam napríklad vtedy, ak mal počas roka aj ďalšie príjmy, napríklad z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.