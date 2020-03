Ryanair i Lufthansa prudko padajú, aerolinky húfne rušia lety

Koronavírus je pre dopravcov pohroma.

5. mar 2020 o 16:49 Jozef Tvardzík

Letecká doprava a cestovný ruch patria k odvetviam ekonomiky, ktoré najciteľnejšie zasiahla epidémia koronavírusu. Ľudia majú strach, menej cestujú a lietajú.

Riziko šírenia epidémie už ovplyvňuje obsadenosť slovenských hotelov. Cestovným kanceláriám rastú počty zrušených dovoleniek.

V naozaj veľkých problémoch sú ale letecké spoločnosti. Koronavírus je ďalším ohrozením biznisu, ktorý je typický veľkou konkurenciou, silnou reguláciou a poznačujú ho rastúce náklady na pohonné hmoty.

Krach v Británii

Posledným negatívnym prípadom sú jedny z najväčších britských aerolínií Flybe.

Vo štvrtok regionálny dopravca, ktorý ročne prepravil osem miliónov cestujúcich, ohlásil krach.

Nebola to prekvapivá informácia. Letecká spoločnosť mala dlhodobé finančné problémy spôsobené slabým dopytom a tvrdou konkurenciou. Epidémia koronavírusu bola len posledným klincom do rakvy.

Minulý rok firmu pod svoje krídla prevzalo konzorcium Connect Airways, vedené britskou leteckou spoločnosťou Virgin Atlantic. Ozdraviť Flybe sa ale nepodarilo.

Epidémia má vplyv aj na ostatných dopravcov a aerolínie musia počítať s miliardovými výpadkami tržieb.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) ešte v polovici februára odhadovala, že v prvom štvrťroku pôjde o sumu štyri až päž miliárd dolárov. Aktuálne tak môže byť pokles ešte väčší.

Ryanair a spol. škrtajú, čo sa dá

Európska jednotka podľa počtu prepravených cestujúcich, spoločnosť Ryanair, padá na burze od prvého februárového týždňa. Jej akcie už klesli o štvrtinu.

Pred pár dňami letecká spoločnosť ohlásila obmedzenie letov do Talianska, kde sa koronavírus rýchlo rozšíril. Írsky prepravca to vysvetlil tým, že ľudia majú o tieto lety menší záujem, navyše vzrástol počet prípadov, kedy cestujúci na odlet nedorazili z dôvodu strachu.

Ryanair zároveň ohlásil, že zníži počet aj ďalších letov na krátke vzdialenosti (v rámci Európy) o 25 percent.

„V nasledujúcich týždňoch urobíme rozumné škrty v cestovných poriadkoch, ktoré sú reakciou na slabšie rezervácie a meniace sa cestovateľské vzorce zákazníkov,” priznal výkonný riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary.

Šéf spoločnosti Ryanair Michael O'Leary. (zdroj: SITA / AP)

Ryanair pri týchto opatreniach nie je výnimkou. British Airways zrušili tento týždeň celkovo 216 letov plánovaných na obdobie medzi 16. a 28. marcom. Ide o linky medzi londýnskym letiskom Heathrow a Talianskom, Francúzskom, Rakúskom, Belgickom, Nemeckom, Írskom a Švajčiarskom, ale aj newyorským Medzinárodným letiskom Johna F. Kennedyho.

Za posledné dva týždne klesli o približne 18 percent aj akcie nemeckej Lufthansy. Tá v stredu potvrdila, že odstaví 150 lietadiel.

„Naše plány dynamicky upravujeme tak, aby odrážali mimoriadne okolnosti,” uviedli podľa agentúry Reuters aerolinky. Ešte minulý týždeň mali na zemi odstavených len 23 strojov.

Lufthansa už kvôli nákaze prešla do úsporného režimu. Minulý týždeň ohlásila stopku pre naberanie nových zamestnancov a časti personálu ponúka neplatené voľno.

V pondelok oznámila, že až do 24. apríla ruší všetky lety do pevninskej Číny a do 30. apríla lety aj do Teheránu.

Podobne ako Ryanair výrazne obmedzí spojenie do Talianska a v najbližších týždňoch zníži počet letov na krátke a stredné vzdialenosti o štvrtinu. Letový plán bude prispôsobovať podľa toho, ako sa koronavírus bude šíriť.

Tvrdý zásah aj v USA

Skúška odolnosti čaká aj americké letecké spoločnosti, ktoré od finančnej krízy pred desiatimi rokmi konsolidovali svoj biznis, zefektívnili prevádzku a kapacity.

Koronavírus ich biznis model po čase preveruje, na čo už niekoľko týždňov reagujú akciové trhy. Príkladom sú United Airlines, ktoré zažili prepad akcií prvýkrát v polovici januára a ďalší o mesiac neskôr. Celkovo za mesiac a pol akcie stratili tretinu hodnoty.

Vo veľkých problémoch je spoločnosť American Airlines, ktorá tiež čelí poklesu dopytu a zatvára prvé linky.

Najzadlženejšie z veľkých amerických aeroliniek, ktorú navyše silne poškodzuje kríza okolo odstavených lietadiel Boeing 737 MAX, za uplynulé dva týždne stratili 40 percent svojej hodnoty na burze.

Lietadlo United Airlines (zdroj: TASR / AP)

Na epidémiu už reagovali aj United Airlines a JetBlue Airways. V stredu ako prvé americké spoločnosti ohlásili výraznejšiu redukcie letov.

V apríli znížia počet vnútroštátnych letov o desať percent. Lety cez Atlantik United Airlines okreše o 20 percent a lety do Ázie cez Tichý oceán (pre prepad záujmu) znížia dokonca o polovicu. Ďalšie obmedzenia môže dopravca pridať v máji.

Obe spoločnosti, podobne ako európske aerolinky, ohlásili zmrazenie prijímania nových zamestnancov a časť zamestnancov môže požiadať o dobrovoľnú neplatenú dovolenku. „Úprimne dúfame, že tieto opatrenia sú dostatočné, ale dynamická povaha epidémie vyžaduje, aby sme boli flexibilní,” povedal pre denník The New York Times šéf United Oscar Munoz.

Radšej video

Ohrozené sú aj vnútroštátne lety, o ktoré je nižší záujem. Veľké korporácie zamestnancom rušia plánované pracovné cesty.

V utorok automobilka Ford, ktorá zamestnáva v USA takmer 200-tisíc ľudí, povedala manažérom, aby sa leteckej doprave vyhýbali a majú využívať videokonferencie.

Spoločnosť General Motors, ktorá zamestnáva približne 164-tisíc ľudí, zastavila všetky lety svojich pracovníkov do Číny, Japonska, Južnej Kórey a Talianska. Ostatné lety značne obmedzila. Podobné opatrenia prijal aj obchodný reťazec Target, spoločnosť Google či automobilka Fiat Chrysler.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila minulý týždeň spoločnosť Global Business Travel Association, nie je jasné, ako dlho budú korporácie striktné pravidlá na obmedzenie letov uplatňovať. Len 31 percent amerických firiem uviedlo, že ich plánuje zrušiť do troch mesiacov. Viac ako polovica, teda 54 percent, to ešte netuší.

Letecké spoločnosti tak zrejme čakajú ešte krušné časy, ktoré sa podpíšu pod nemalé straty.

Zachraňovať straty?

Častejšie sa preto skloňuje v médiách aj hraničná možnosť, že ak bude najhoršie, leteckým spoločnostiam v USA poskytne pomoc vláda - tak ako pomohla bankám počas finančnej krízy.

Podľa prezidenta Donalda Trumpa o pomoc nepožiadal zatiaľ ani jeden dopravca. „Nepýtajte sa túto otázku, prosím,” žartoval Trump, keď sa ho na to pýtal pred pár dňami jeden z novinárov. Dodal, že aerolinkám nechce dávať nápady.

Straty sa nevyhnú ani európskym dopravcom. Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM už pred dvoma týždňami varovala, že problémy okolo epidémie môžu firmu do apríla stáť 150 až 200 miliónov eur.

Prepad očakáva aj austrálska letecká spoločnosť Qantas, odhad ročného zisku znížila o 150 miliónov austrálskych dolárov. Generálny riaditeľ Alan Joyce uviedol, že spoločnosť zníži počet letov do Ázie o 15 percent. Hlavným dôvodom je slabý dopyt po lietaní do Hongkongu, Singapuru a Japonska.

Ekonóm BH Securities Štěpán Křeček aktuálnu situáciu prirovnáva k roku 2003, keď vypukla epidémia SARS.

Vtedy sa celkové straty leteckých spoločností vyšplhali do výšky siedmich miliárd dolárov. „Doteraz známe dáta nám naznačujú, že škody spôsobené koronavírusom v tomto roku by mohli straty leteckých spoločností z roku 2003 prevýšiť,” dodal.