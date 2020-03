Čo robiť, keď vám zrušia let, alebo sa bojíte a aká je taktika aeroliniek

Aerolinky nezrušili lety hneď, aby ľuďom neplatili.

11. mar 2020 o 23:52 Jozef Tvardzík

Pre strach z rýchlo sa šíriacej choroby a obáv o vlastné zdravie viacerí cestovatelia stornujú svoje letenky. Prípadne letecké spoločnosti samy rušia plánované odlety.

Situácia je pomerne chaotická a vyvíja sa každým dňom. Od pondelka sú zakázané všetky lety zo Slovenska do Talianska, čo sa týka Ryanairu i maďarského Wizz Air.

Neodporúča sa cestovať do Číny, Južnej Kórey, Talianska či Iránu. Aerolinky škrtajú letecké spojenia naprieč celým svetom pre dva hlavné dôvody.

Prvý je formálny - je to obava z rýchleho šírenia sa vírusu a nedostatočných hygienických opatrení. Druhý dôvod je zasa ekonomický - prepad záujmu cestujúcich o niektoré linky.

Ak by o sa znížil záujem o lety u bežných dovolenkárov, mnohé letecké linky by pokles krátkodobo prežili. Lenže letecké spoločnosti v posledných týždňoch prichádzajú o najlukratívnejšiu skupinu cestujúcich - firemných zákazníkov, ktorí si kupovali miesta v biznis triede.

Mnohé korporácie, vrátane tých na Slovensku, zakázali zamestnancom cestovať na pracovné cesty až do odvolania.

Biznis klientela nie je veľká - podľa leteckých prepravcov tvorí 12 percent všetkých cestujúcich, no práve na nich aerolinky najlepšie zarábajú a tvoria im 75 percent zisku.

Prepady v predajoch leteniek

Letecké spoločnosti i predajcovia leteniek už pociťujú prepad záujmu o cestovanie.

Najväčší predajca leteniek v Česku Student Agency, ktorý je populárny aj u nás, už priznal, že prepady počíta oproti rovnakému obdobiu z minulého roka v desiatkach percent.

„Najväčší pokles sme zaznamenali pri destináciách v juhovýchodnej Ázii, ako je Thajsko, Srí Lanka či Bali. Rastie ale záujem o letenky na menšie letisko napríklad Krabi, pretože cestujúci sa chcú vyhnúť rušnému Bangkoku,” vysvetľuje riaditeľka predaja leteniek v Student Agency Věra Janičinová.

Túto nepriaznivú situáciu využívajú cestovatelia, ktorí sa neboja (niekedy sebecky) riskovať. Tým, že chýba dopyt, letenky môžu kúpiť o niečo lacnejšie než obvykle.

„Viaceré aerolínie spustili akciové výpredaje leteniek do New Yorku, ktoré sa v spiatočnej verzii teraz dajú kúpiť aj za menej ako 400 či 350 eur. Dokonca aj s odletom o niekoľko mesiacov,” tvrdí hovorca predajcu leteniek Pelikán Jozef Rybár.

Dá sa očakávať, že z dôvodu nižšej obsadenosti kapacít by mohli ceny leteniek do niektorých destinácii ešte klesnúť o pár percent. Ceny leteniek sa ale dlhodobo držia na nízkej úrovni, takže klesať už veľmi nemajú kam.

Na čo má cestujúci nárok?

Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za takzvanú mimoriadnu okolnosť, zvanú ako vis major (vyššia moc). Inými slovami vyššiu moc letecké spoločnosti nevedia ovplyvniť, preto cestujúci nemá nárok na odškodné za zrušenie letu z tohto dôvodu. Odškodné sa vypláca navyše, nie je to teda preplatenie ceny letenky.

Cestujúci má ale právo na refundáciu celej letenky alebo na náhradný let. „V prípade zrušených letov vraciame cestujúcim peniaze za zakúpené letenky alebo meníme termíny cesty na neskoršie obdobie. Dopravcovia pre aktuálnu situáciu publikovali aj mimoriadne podmienky,“ tvrdí riaditeľka predaja Student Agency Věra Janičinová.

Nejde pritom o benefit Student Agency, ale o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 261/2004, ktoré chráni spotrebiteľa, a platí pre všetky aerolinky i predajcov leteniek.

Nie vždy sa dá vyberať

Cestujúci si tak môže vybrať jednu z možností. Európske spotrebiteľské centrum odporúča vzhľadom na neistú situáciu zvoliť si radšej prvú, teda nárok na preplatenie ceny letenky, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované.

V niektorých prípadoch cestujúci nemá možnosť výberu. Je to v prípade, ak letí do Číny alebo zo Slovenska do Talianska, kde sa zrušili všetky lety rozhodnutím slovenskej vlády.

„Pri zrušení letov cez Čínu neboli žiadne náhradné lety k dispozícii, lebo sa jednoducho všetky zrušili. A tak keď mal niekto let cez Air China, tak aerolinka mu nevedela dať náhradný let, lebo každá ich linka letela cez Čínu,” vraví cestovateľka a blogerka Janka Schweighoferová z blogu Travelhacker. Air China tak musí refundovať cenu letenky.

Ak má cestujúci letenku napríklad na let Singapore Airlines do Sydney s prestupom v Singapure, zrušiť letenku nemôže bezplatne.

Špeciálne podmienky na bezplatnú zmenu leteniek pre koronavírus platia iba na lety smerujúce do Číny alebo s prestupom na čínskych letiskách (v niektorých prípadoch tiež v Taiwane alebo Hongkongu).

V praxi je oveľa jednoduchšie komunikovať v prípadoch refundácií priamo s leteckými spoločnosťami. Predajcovia leteniek sú rôzni a ich kvalita služieb je odlišná.

Niektoré weby síce ponúkajú najlacnejšie letenky, ale v prípade reklamácií či vrátenia peňazí nezdvihnú telefón alebo sa vykrúcajú, že nevedia ponúknuť alternatívny let.

Blogerka Janka Schweighoferová tvrdí, že dobrí predajcovia patria napríklad pod značku Priceline Group (Expedia, Orbitz, Ebookers, Travelocity), ktorí majú o niečo drahšie letenky, no zároveň aj lepší zákaznícky servis. „V konečnom dôsledku máte stále nárok na náhradný let, len cesta k nemu bude otravnejšia,” tvrdí.

Taktika leteckých spoločností

Každá letecká spoločnosť ruší lety podľa svojho uváženia. Aerolinky začali rušiť prvé lety nad starým kontinentom začiatkom marca, keď sa situácia v Európe začínala zhoršovať.

Ich prijaté opatrenie ale neboli okamžité - väčšina leteckých spoločnosti rušila lety v aspoň dvojtýždňovom predstihu. Príkladom je British Airways, ktorý ohlásil 3. marca zrušenie viac než dvoch stoviek letov od 16. do 28. marca.

Oficiálne tvrdili, že chcú zamedziť riziku šírenia koronavírusu.

Lenže skutočným dôvodom boli poloprázdne lietadlá. Ak by bol za zrušením niektorých liniek skutočne koronavírus, lety by ukončili okamžite a nečakali by dva týždne.

Letecké spoločnosti sa dvojtýždňovým predstihom chcú vyhnúť takzvanému odškodneniu cestujúcich. Ak zruší dopravca let, ktorý sa má uskutočniť do dvoch týždňov, musí cestujúcemu poskytnúť náhradný let podľa dostupnosti alebo vrátiť cenu lístka.

No okrem tomu mu musí vyplatiť odškodné vo výške od 250 do 600 eur podľa letovej vzdialenosti. Kompenzácia nie je poskytovaná v prípade, že by cestujúci náhradným spojením cestoval v približne rovnakom čase, ako bol plánovaný pôvodný let.

Pri letoch do 1 500 kilometrov, čo je napríklad linka medzi Bratislavou a Milánom, je odškodné 250 eur. Domôcť sa odškodenia však môže byť spojené s problémami.

Najskôr by mal poškodený požiadať leteckú spoločnosť o vyplatenie náhrady. V sprievodnom liste by mal stanoviť lehotu, do ktorej požaduje o vyplatenie náhrady.

Ak kupoval letenku cez predajcu typu Pelikán, je potrebné kontaktovať priamo jeho. „Pelikán bude vo vašom mene komunikovať s leteckou spoločnosťou a zabezpečí vrátenie peňazí. Vzhľadom na zdĺhavejšie procesy pri refundácii leteniek od leteckých spoločnosti a vážnosť situácie to však bude trvať niekoľko týždňov,” upozorňuje predajca na svojom webe.

Čo so strachom?

Ak let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale cestujúci má obavy a z dôvodu možného nakazenia nemá záujem letieť, môže požiadať svojho leteckého dopravcu o zrušenie letenky.

Niektoré spoločnosti, ako napríklad American Airlines, Emirates, United Airlines či Air France, z tohto dôvodu vydali vyhlásenie, že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letenky a cestujúci si tak môžu svoju letenku bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u dopravcu.

Bezplatné zrušenie letenky je potrebné overiť priamo u leteckej spoločnosti. Týka sa to ale skôr tých prémiovejších a nie lowcostových prepravcov typu Ryainair alebo WizzAir. Výnimkou je len Finnair, ktorý umožnil zadarmo prebookovať letenku.

„Čiže, kto má letenku s odletom o päť dní, je malá šanca, že bude let zrušený. Prepravca nechce platiť odškodné. Jedine, ak by to nariadil štát. Ak ale majú letieť o 30 dní, je veľká šanca, že im tie letenky ešte zrušia,” predpokladá Janka Schweighoferová.

Ako postupovať

Ak teda cestujete napríklad Ryanairom o 30 dní, treba počkať, ako sa situácia s epidémiou bude vyvíjať.

Hlavne zachovať chladnú hlavu, pretože unáhleným stornom letenky prídete o peniaze.

Do mesiaca sa totiž môžu diať tri najpravdepodobnejšie scenáre:

Letecká spoločnosť buď let nakoniec sama zruší a cestujúci dostane naspäť 100 percent ceny letenky, alebo si bude môcť vybrať náhradný dátum letu. Letecké spoločnosti budú nútené lety zrušiť nariadením štátov, tak ako to urobilo Slovensko pri zákaze letov do Talianska. Aj vtedy bude letecká spoločnosť musieť vrátiť celú sumu za letenku, ale bez finančného odškodnenia. Situácia sa vyrieši, prípadne jednoducho stornujete letenku pár hodín pred odletom. Či ju zrušíte mesiac vopred alebo deň pred odletom je jedno a výška straty je rovnaká.

Problém môže pri nízkonákladových aerolinkách nastať pri letoch, ktoré na seba nadväzujú (cez prestupy). Napríklad sa môže stať, že dopravca jeden let zruší a druhý nadväzujúci už nie.

Ako náhradu za zrušenie cestujúcemu musí ponúknuť náhradný let alebo vrátenie peňazí, no ak náhradný let je nevyhovujúci, pretože by zmeškal nadväzujúci let, klient bude stratový.

Dostane peniaze za prvý let, ale druhý let mu nik nepreplatí. Klient môže skúšať zavolať na call centrum a žiadať o výnimku, no zázraky by čakať nemal.