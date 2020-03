Daňové priznania stačí podať do konca mája, neplatí to pre všetkých

Opatrenia súvisia s koronavírusom.

13. mar 2020 o 11:22 Martina Raábová

BRATISLAVA. Štát umožní daňovníkom podať daňové priznanie k dani z príjmov až do konca mája a nie do konca marca 2020.

Na tlačovej besede to oznámila prezidentka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým.

Opatrenie sa však netýka tých, ktorí majú povinnosť komunikovať s daniarmi elektronicky. Medzi povinnými osobami sú napríklad živnostníci či firmy.

Inak povedané, posunutý termín na priznanie daní môžu využiť fyzické osoby, ktoré napríklad mali príjmy z prenájmu nehnuteľností, no nie sú živnostníkmi.

Taktiež sa to týka ďalších skupín podnikateľov ako napríklad notári, advokáti ale aj občianske združenia či ľudia, ktorí investujú, ďalej slobodné povolania či športovci.

"Tieto osoby nám nemusia oznámiť odklad termínu, ak podajú priznanie do 31. mája, nebudú voči nim uplatnené žiadne sankcie," dodala Wittenbergerová.

Daňovníkov, ktorí nemusia podať priznania elektornicky, je podľa Kamenického približne pol milióna, pričom väčšina z nich - zhruba 375-tisíc - ešte priznanie nepodali.

"Termín je nateraz daný, ak by bola situácia vážna, budeme na to reagovať," reagoval Kamenický. Dodal, že "je to bezprecedentná situácia".

Posunutie termínu zabráni veľkým návalom ľudí na daňových úradoch, čomu sa teraz potrebuje Finančná správa vyhnúť. Opatrenia súvisia so šíriacim sa koronavírusom.

V nadväznosti na to pripravila Finančná správa aj ďalšie opatrenia. Napríklad kým doteraz umožnila ľuďom vypĺňať si tlačené daňové priznania osobne na pobočkách, po novom to možné nebude.

Daniari tiež zavádzajú takzvané mobilné jednotky, prostredníctvom ktorých budú môcť daňovníci odovdzať daňové priznania bez nutnosti osobnej návštevy pobočky daňového úradu.

Minister Kamenický nevylúčil, že v oblasti daní dôjde k ďalším opatreniam, ak to bude nevyhnutné.

Ocenil napríklad, že niektoré banky umožnia ľuďom odklad splátok hypoték.

Naznačil, že v tomto prípade - keď ľudia o odklad požiadajú, pretože museli ostať napríklad doma s deťmi - by to nemuselo znamenať negatívny záznam v úverovom registri.

"Samozrejme, treba vyriešiť ešte zápis do registra neplatičov úverov, čiže myslím, že banky to vyriešia," dodal Kamenický.

