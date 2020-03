Môžem ísť nakúpiť do Rakúska a prídu noviny vytlačené v Maďarsku? (odpovede)

Index zisťoval podrobnosti, prečítajte si otázky a odpovede.

13. mar 2020 o 18:22 Martina Raábová

BRATISLAVA. Aby sa spomalilo šírenie koronavírusu, ktorým sa na Slovensku nakazili už desiatky ľudí, zaviedla dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho zo Smeru viaceré prísne preventívne opatrenia.

Preto od piatka rána polícia preveruje každé auto či kamión na hraniciach pri vstupe na Slovensko, zatvorené ostali napríklad všetky bary, akvaparky či nákupné centrá okrem potravín či drogérie.

V rámci opatrení vláda obmedzila aj osobnú železničnú či autobusovú dopravu.

Môžem si ísť nakúpiť do zahraničia? Znamená to obmedzený dovoz tovarov, ako sú potraviny, drogéria či tlač? Čo všetko kontrolujú policajti na hraniciach a ako je na tom nákladná železničná preprava tovaru?

Index zisťoval podrobnosti, no dopátrať sa k niektorým informáciám je náročné. Ministerstvá si medzi sebou otázky prehadzovali, nie vždy poskytli jednoznačnú odpoveď.

Čo znamená obmedzená medzinárodná doprava?

Všetky osobné medzinárodné vlaky a autobusy na Slovensko nejazdia. Rovnako sa obmedzenie týka aj osobnej lodnej dopravy, pričom platí, že výletné lode prechádzajúce cez Slovensko nesmú nikde zastaviť, cez krajinu môžu iba prechádzať.

Týka sa obmedzenie aj dovozu a zásobovania?

Nie, vláda zatiaľ nákladnú prepravu na vnútroštátnych ani na medzinárodných trasách neobmedzila. Ak by sa to stalo, v slovenských obchodoch, lekárňach, drogériách a novinových stánkoch, ktoré sú aj naďalej v prevádzke, by postupne chýbal tovar.

Na Slovensko sa dováža napríklad až 60 percent potravín. Takisto nie je zatiaľ zakázaný ani vývoz tovaru.

Na aké obmedzenia sa majú podnikatelia vyvážajúci alebo dovážajúci tovar pripraviť?

Opatrenia síce boli zverejnené, no samotná vyhláška, ktorá určuje konkrétnosti, zatiaľ nie.

Opatrenie ohľadom dopravy je však čiastočne upravené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva.

V nej sa píše, že kamiónová preprava tovaru je povolená pre zásobovanie, vodiči však musia byť vybavení pomôckami.

"Povolená je akákoľvek forma zásobovania, teda kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to právnická osoba oprávnenie," odkázali z ministerstva dopravy.

"Zamestnávateľ je však povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranné prostriedky, ako sú rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky, aby boli vodiči chránení v maximálnej možnej miere, takisto musia dodržiavať všetky hygienické opatrenia," dodáva ministerstvo.

Platí to aj pre všetkých zahraničných vodičov v prípade zásobovania akýmkoľvek tovarom, teda nielen pre tých, čo dovážajú potraviny či lieky, ale aj oblečenie či tlač.

Ako obmedzenia ovplyvnia zásobovanie obchodov?

Nateraz zrejme nehrozia žiadne výraznejšie výpadky v zásobovaní obchodov.

Môže sa však stať, že niektorí vodiči kamiónov neprejdú cez hraničnú kontrolu, napríklad vtedy, ak majú vyššiu teplotu. Tú merajú policajti každému vodičovi počas kontroly na hraniciach od piatkového rána.

Podliehajú kontrole aj rušňovodiči nákladnej dopravy?

"Rušňovodiči, ako aj tovary, ktoré sú prepravované, nepodliehajú žiadnym kontrolám, keďže nie sú predpísané," vraví člen predstavenstva firmy Budamar Logistics Ľubomír Loy.

Podobne ako vodiči automobilov, aj rušňovodiči musia mať ochranné zdravotné pomôcky.

Loy dodáva, že rušňovodiči spoločnosti Budamar sa priamo nezúčastňujú na vykládke či nakládke, a teda neprichádzajú do kontaktu s inými osobami.

Rovnaké pravidlá dodržiava aj Železničná spoločnosť Cargo (ZSSK Cargo).

"Nepredpokladáme, že tieto opatrenia budú mať za následok výrazné meškanie dodávok surovín a tovaru," vraví šéfka kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti Silvia Kuncová.

So sklzom nepočíta ani Budamar, iba ak by sa zvýšila chorobnosť a rušňovodiči by boli práceneschopní.

Kontrolujú potraviny, či nie sú kontaminované?

Na prítomnosť koronavírusu sa potraviny dovezené na Slovensko nekontrolujú.

Potraviny importované z krajín mimo Európskej únie prechádzajú iba štandardnou kontrolou kvality, čo sa dialo aj v minulosti.

"Sme na to pripravení, no zatiaľ také stanovisko nie je," hovorí šéf Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Dovoz potravín z krajín EÚ, kde vyčíňa nákaza, ako napríklad Taliansko, nebol nateraz nijako obmedzený.

"Koronavírus je všade a keby sa to malo uplatniť, tak by k nám nemohli dovážať zo žiadneho štátu," hovorí šéf potravinárov.

Potravinári dbajú na iné bezpečnostné opatrenia. Napríklad ak príde na Slovensko kamión s potravinami z Francúzska či z Talianska, šofér nesmie z kabíny vystúpiť a vykládku či nakládku tovaru musia robiť iní pracovníci.

"Samozrejme, vo zvýšenej miere sa kontroluje pôvod potravín či samotné prepravné podmienky, rovnako aj hygiena vozidla," vyratúva Bíreš.

V neposlednom rade sa zvýšili nároky aj na skladovanie potravín či predajné miesta v oblasti hygieny a to najmä pri nebalených potravinách, ako je napríklad pečivo.

"Požiadali sme obchodníkov, aby ľudia na predajných miestach dohliadali na spotrebiteľov, aby používali napríklad ochranné prostriedky, ako sú jednorazové rukavice pri pečive a podobne," dodáva Bíreš.

Majú firmy počítať so zdržaním na hraničných priechodoch?

"Dĺžka čakania sa nedá odhadnúť, zavisí aj od zaťaženosti konkrétneho hraničného priechodu," vraví hovorkyňa polície Denisa Bárdyová. Viac informácií polícia ani ministerstvo vnútra nateraz neposkytli.

Hraničné kontroly sú na všetkých hraničných priechodoch s výnimkou Poľska, kde je situácia priebežne monitorovaná.

Môžem si ísť nakúpiť do zahraničia?

Áno, no každý, kto si pôjde nakúpiť a bude sa chcieť vrátiť na Slovensko, bude musieť preukázať, že tu má trvalý pobyt a zároveň ostane v povinnej karanténe 14 dní.

Za nedodržanie karantény hrozí pokuta do výšky 1659 eur pre fyzické osoby. Právnické osoby, ktoré nedodržia karanténu, môžu dostať pokutu až do 20-tisíc eur, varuje polícia.

