Šicko: Keď napíšu Kramáre, že nemajú rúška, je to naozaj problém

Šéf Pixel Federation o iniciatíve Kto pomôže Slovensku.

15. mar 2020 o 20:58 Jozef Tvardzík

Podnikateľ Šimon Šicko z herného štúdia Pixel Federation organizuje skupinu ľudí na pomoc s nedostatkom ochrany proti koronavírusu. Výzvou cez Facebook začal zisťovať, čoho je nedostatok, ako sa to dá získať a kto by to mohol zaplatiť.

V priebehu niekoľkých hodín s tímom vytvoril platformu pod názvom Kto pomôže Slovensku.

Webstránka zatiaľ obsahuje jednoduchý formulár pre žiadateľov o pomoc a zároveň možnosť pre firmy ale aj jednotlivcov pomôcť – finančne alebo napríklad zabezpečením konkrétneho materiálu či vybavenia alebo kontaktami na dodávateľov.

Prečo ste sa rozhodli rozbehnúť projekt Kto pomôže Slovensku, ktorým chcete pomôcť s vybavením nemocniciam či domovom dôchodcov?

Pixel Federation je dátovo riadená firma a s obavami sme rozoberali dáta, ktoré prichádzali z Talianska. Tie sme porovnávali s dátami z Číny, z Južnej Kórey a Japonska, kde sa urobili zásadné opatrenia. Európa v opatreniach zaostáva, preto sa mi vynorili obavy, ako to budeme zvládať.

Takže kritizujete aj slovenskú vládu?

Našťastie niektoré veci uchopila veľmi rýchlo. Za akčne a reštrikčné opatrenia ju chcem pochváliť. Lenže ľudia majú laxný prístup. Aj kvôli tomu pravdepodobne budeme mať problém v zdravotníckych zariadeniach či domovoch dôchodcov a počet infikovaných bude rásť.

Na začiatku, pred spustením projektu, sme chceli zistiť, kto čo bude potrebovať, keď sa situácia zhorší. Prišli sme na to, že stav je alarmujúci. To nás inšpirovalo, aby sme rýchle vytvorili online platformu, ktorá by zdravotníkom i starším ľuďom pomohla.

Vo štvrtok sme sa do toho opreli a v piatok službu spustili, ale priebežne na nej stále pracujeme. Takže cez platformu môžu nemocnice či domovy seniorov zadávať svoje požiadavky a na druhej strane budú môcť firmy aj bežní ľudia finančne i nefinančne prispieť. Následne sa budeme snažiť potrebné veci zabezpečiť a distribuovať.

Ako funguje celý tím, ktorý stojí za projektom?

Je rozdelený na niekoľko sekcií. Prvou je technologická sekcia, ktorá robí zmeny a upgrady, pridala platobné možnosti a rozširuje systém, aby sme dokázali združovať dáta. Ďalší tím vyhodnocuje požiadavky, ktorých máme aktuálne od 70 subjektov. Tretí tím vyhľadáva možnosti, kde by sme mohli zohnať potrebné veci ako rúška alebo dezinfekčné prostriedky. Nakúpia sa za peniaze, ktoré ľudia posielajú na transparentný účet.

Komu sa už pomohlo Piatok 13.3.2020 Fakultná nemocnica Martin, doručených 300 kusov rúšok, 300 párov rukavíc

Pohotovosť Zvolen, doručených 200 kusov rúšok, 300 párov rukavíc

Centrálny príjem Kramáre, doručených 550 kusov rúšok, 2600 párov rukavíc Sobota 14.3.2020 BaMaMed Nitra, doručených 100 kusov rúšok, 600 párov rukavíc Nedeľa 15.3. 2020 Fakultná nemocnica Martin, pre obvodných, všeobecných lekárov a pediatrov, 3x5 litrov 80% dezinfekcie na ruky

Koľko máte zatiaľ peňazí?

Okolo 4300 eur, ale v pondelok nám nabehnú peniaze, ktoré ľudia poslali cez víkend. Takže sme sami zvedaví. Podľa mňa s peniazmi nebude problém. Problém vidím v tom, kde nájsť hygienické pomôcky, pretože buď nie sú na skladoch alebo sa dodávatelia boja, že vláda dodávku v rámci nariadení zhabe. Niektoré pomôcky sa predávajú navyše za značne premrštené sumy. Je to dilema, či míňať peniaze za niečo, čo je evidentne predražené.

No inú možnosť zrejme nemáte, však?

Áno, lebo nemocnice sú v zúfalom stave. Keď vám napíšu Kramáre, že nemajú rúška, tak si uvedomíte, že koronavírus je naozaj problém, ktorý netreba podceniť. Kontaktoval som ľudí z vládneho kabinetu, aby mi dali update, ako sa bude riešiť distribúcia potrebných vecí, keď prídu na Slovensko.

Aj naše kapacity sú obmedzené. Keď dostaneme cez platformu obrovskú objednávku, kde bude nejaká nemocnica potrebovať desiatky tisíc rúšok, budeme túto požiadavku preposielať kompetentným úradom. Našim cieľom je pomôcť tam, kde je nedostatok pomôcok a urobíme všetko pre to, aby sme pomohli. Riešime elementárne krízové situácie, ktoré bude musieť po čase prebrať na seba štát. Sme len akýsi nárazník.

Za celým projektom je len vaša firma?

Dôležité je povedať, že neorganizujeme verejnú zbierku ale momentálne sme občianska iniciatíva bez právnej formy. Crowdfunding realizujeme prostredníctvom PR konzultantky Zuzany Suchovej ako fyzickej osoby na jej transparentný účet.

Na projekte pracuje časť ľudí z Pixelu, ale spolupracujeme s firemnými partnermi - Nadácia VÚB, Curaprox, Demotivácia (influencer na Instagrame), Lukáš Fila z Denníku N či Finstat, ktorý nám pomáha so zháňaním dodávateľov. Pomáha nám už zmienená Zuzana Suchová či advokátska kancelára Hamala Kluch Víglaský, keďže projekt šijeme horúcou ihlou a uvedomujeme si, že to potrebujeme robiť, aby to bolo v súlade s právom.

Rozprávame sa aj s portálom Sashe.sk, či by nám nevedel pomôcť so šitím rúšok. S marketingom pomáha agentúra Seesame. Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme byť transparentní cez transparentný účet a o nič iné nám nejde. Len o pomoc tam, kde to najviac potrebujú. Prihlásilo sa nám aj kopec dobrovoľníkov, ktorí rozvážajú veci.

Firmy už prispeli nejakými peniazmi?

Za nás, teda Pixel Federation, prispel 25-tisíckami, Nadácia VÚB banky prispeje 40-tisíc eur, Curaprox 10-tisíc eur či IT firma Titans 10-tisíc eur. Myslím, že týchto darcov bude ešte viac.

Čo za tieto peniaze ako prvé kúpite?

Za tieto peniaze chceme kúpiť šesť čističov vzduchu pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Ide o veľmi dôležité a drahé prístroje, ktoré chránia personál nemocníc. Umožní dezinfekciu vzduchu vo veľkých priestoroch s vysokým rizikom infekcie.

Na týchto šesť kusov chceme minúť 90-tisíc eur, pretože si uvedomujeme, že lekári a zdravotný personál sú v prvej línii a musia ostať zdraví. Toto je zatiaľ naša priorita. Ďalšie požiadavky, ktoré od nás žiadajú nemocnice či domovy seniorov, sú rúška, rukavice, ochranné obleky alebo okuliare. Tieto veci získavame postupne. Budeme sa agilne prispôsobovať tomu, čo vieme rýchle zohnať, pretože zohnať všetko zrejme nebude možné.

Pripravujete aj niečo pre ohrozené skupiny ľudí? Spomínali ste starších ľudí.

Pre starších ľudí by sme chceli pripravovať balíčky s jedlom, preto sa rozprávame s veľkými obchodnými reťazcami. Boli by sme radi, ak by nám vedeli tieto balíčky pripravovať. Práve návštevy obchodov môžu byť pre starších ľudí kritické a nemali by chodievať nakupovať vôbec a pomôcť by im mali mladší.

Keďže nie ste lekár, kto vypracovával plán priorít, kam peniaze poputujú?

Máme odborných garantov ako Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela, Ľubica Kočanová, ktorá je predsedníčkou Asociácie sestier a pacientov či Pavol Andel, ktorý je zubným lekárom. V pondelok chceme osloviť ďalších odborných garantov, ktorí by nám pomohli s určovaním priorít, ktoré nemocnice potrebujú. Nechceme to robiť my, pretože sme len akýsi databázový filter, ale túto právomoc rozhodovať o prioritách chceme preniesť na ľudí, ktorí problematike rozumejú.

Keď chcem prispieť finančne, je možné tak urobiť poslaním peňazí cez finančnú bránu. Lenže dá sa prispieť aj nefinančne, rúškami, rukavicami a podobne. Ako to funguje?

Vyplníte formulár a pošlete nám ho. Dostane ho človek, ktorý tieto informácie združuje a vytriedi ich podľa toho, či túto pomoc nakoniec prevezmeme alebo sa len poďakujeme. Musím konštatovať, že sme v stave, keď aj bežným ľuďom chýbajú elementárne pomôcky, preto máme nefinančných ponúk od bežných ľudí veľmi málo.

Ja som ešte pred spustením platformy nakúpil 24-tisíc jednorazových rukavíc, ktoré som dal na sklad. Verím, že keď sa o tomto projekte dozvie viac ľudí, ozvú sa nám aj firmy, ktoré by boli ochotné darovať časť svojich skladových zásob, ak nejaké vôbec majú.

Máte podľa všetkého aj veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri distribúcii. Ako to funguje?

Tak napríklad jeden taxikár priviezol alkoholový dezinfekčný roztok na povrchy pre obvodných, všeobecných lekárov a pediatrov, ktorý sme už kúpili z vyzbieraných peňazí. Kto má chuť a čas sa môže prihlásiť a pomôcť. Stačí napísať správu na podpora@ktopomozeslovensku.sk alebo pokojne aj na môj Facebook. Ja to následne preposielam iným ľuďom, ktorí to s nimi odkomunikujú.

Čo môže ešte vláda urobiť, aby situáciu dostala pod kontrolu a čo bežní ľudia, aby sami situáciu ešte nezhoršovali?

Ako podnikateľ si mnohé informácie musím overovať, preto v prípade koronavírusu sledujem dôveryhodné kanály ako BBC a snažím sa hoaxy overovať. Takže ľudia by mali sledovať situáciu a nepodceňovať ju. Mnohým to ešte nedochádza a berú to na ľahkú váhu.

Zo strany vlády by som možno sprísnil možnosť zhromažďovať sa viac ako piatim ľuďom, tak ako to urobili Rakúšania. Pridal by som aj v relevantnom informovaní - lepšie informovať bežných ľudí, aby nepodliehali hoaxom, ktoré šíri napríklad fašistická strana ĽSNS. Príkladom takého hoaxu je tvrdenie, že koronavírus priniesli imigranti. Poslanec Uhrík zdieľa nezmysly o americkej armáde a pri týchto informáciách by mala byť vláda konzistentná.

Vítam opatrenie Slovak Lines i MHD v Banskej Bystrici, ktorá nevpustí do autobusu človeka, ktorý nemá rúško. Jednoducho musíme opatreniami znížiť krivku rastu novonakazených a natiahnuť ju v čase. V opačnom prípade hrozí nával nových pacientov a na to nie je pripravené žiadne zdravotníctvo na svete.

Na Facebooku ste napísali, že „toto je vojna, ktorá bude mať veľa porazených”. Čo ste tým mysleli?

Je taká poučka: Treba veriť v to najlepšie a pripravovať sa na to najhoršie. Chcem veriť, že to Slovensko zvládne a reštrikciami sme spomalili počet nakazených. Nechcem fňukať ani plakať, je toho veľa a ťažko vnímam, keď vidím niektoré hoaxy, ktoré sa šíria na internete.

Viem, že vláda sa teraz snaží a dodávatelia majú prázdne sklady, ale tiež mi nepríde férové, keď premiér povie, že predavačky si majú zohnať rúška samy. Zdá sa mi to z jeho strany necitlivé. Veď niekto tie potraviny predávať musí.

Budem veľmi rád za smiešneho alarmistu, ktorý zle prečítal dáta, pokojne nech sa mi ľudia potom smejú. Myslím si ale, že nás ešte ťažké časy len čakajú. Myslím si zároveň, že ich zvládneme. Otázkou je, za akú cenu.