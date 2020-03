Nielen sudcovia a Trnka. Kočner mal na povel ďalšieho prokurátora

Tichý sa s ním aj smial z novinárov.

17. mar 2020 o 0:11 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová

Trestne stíhaný Marian Kočner, ktorý je najnovšie obvinený aj z podplácania sudcov, mal nadštandardné vzťahy aj na prokuratúre.

A to priamo v jej vedení. Sú známe jeho dobré kontakty s bývalým šéfom generálnej prokuratúry (GP) Dobroslavom Trnkom. No stretával sa osobne a tykal si aj s Ladislavom Tichým, ktorý po Trnkovi dočasne tiež šéfoval GP.

,,Tvoj materiál ide v stredu do vlády. Chceš k nemu ešte niečo dodať ? Ak áno treba obratom, Monika to má mať v pondelok hotové,“ písal si s Tichým začiatkom roka 2018 Kočner.

Tichý ako vtedajšia dvojka na Justičnej akadémii, ktorá okrem iného školí budúcich sudcov a prokurátorov, reagoval: ,,Ó. To je rýchlosť. Keďže som ten materiál nevidel, ťažko povedať, že či by som ho doplnil. Ak ho nejako nespitvorili na ms (ministerstve spravodlivosti), nemám čo dodať.“

Práve od Tichého došla Kočnerovi krátko predtým textová príloha, ktorá mala byť základom novej legislatívy pre oblasť finančnej prokuratúry. Aj s presným návodom, ako správne má tento návrh prejsť schvaľovacím procesom u politikov.

Nadácia sa aktuálne vďaka projektu medzinárodnej investigatívnej organizácie OCCRP dostala k podrobnejšej komunikácii medzi Kočnerom a Tichým. Z nej vyplýva, že Tichý viackrát Kočnerovi pracovne pomáhal. Dával mu tipy na mená ľudí z brandže, právne rady či poslal spomínaný návrh legislatívy.

Tichý vlani na Justičnej Akadémii na vlastnú žiadosť skončil. Po tom, čo bola zverejnená časť jeho komunikácie s Kočnerom o sledovaní novinárov a po výzve našej Nadácie. No vrátil sa späť na Generálnu prokuratúru (GP), kde pôsobí doteraz.

Súvisiaci článok Petková: Nový Ústavný súd prešiel prvou skúškou a sklamal Čítajte

Tichý na opakované pokusy Nadácie, aby komentoval svoj vzťah ku Kočnerovi, nereagoval. Neodpovedal ani cez generálnu prokuratúru, pretože je na dlhšej dovolenke.

Ani v minulosti neodpovedal na naše otázky ešte ako funkcionár akadémie.

OCCRP sa ku Kočnerovej komunikácii v mobile dostala legálnou cestou v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Právne rady

Tichý komunikoval s Kočnerom až do jari 2018. Už vtedy bol kontroverzný podnikateľ obvinený z viacerých ekonomických trestných. Ešte niekoľko mesiacov predtým, v novembri 2017 sa Kočner cez sms pýta, či môže generálna prokuratúra zrušiť rozhodnutie špeciálnej prokuratúry, ktorým zastavila nejaké stíhanie.

Tichý reaguje, že ak nebol niekto obvinený, nič také netreba. ,,Tam stačí znovu začať a obviniť... Toto je však téma pre dobroša a jemu podobným.“ O pár minút neskôr Tichý Kočnerovi poradil ešte známy paragraf 363.

Dobrošom alebo Dobkom myslia obaja zrejme Dobroslava Trnku. Tichý bol dlhšie jeho zástupcom na generálnej prokuratúre a po nevymenovaní Jozefa Čentéša pred rokmi dočasne celú prokuratúru sám viedol.

A práve vtedy sa paragraf 363 začal neslávne používať. Práve za Tichého dočasného šéfovania generálnej prokuratúre na tej vydali nový príkaz o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Prokurátor tak de facto môže blokovať akékoľvek obvinenie.

Na zneužívanie tohto paragrafu upozornila napríklad vlani aj Nadácia vo svojej Správe o stave prokuratúry.

To ale nebol jediný prípad, kedy Tichý Kočnerovi profesionálne radil. Začiatkom roka 2018 mu napríklad podnikateľ píše: ,,Potrebujeme 6 mien. Nie dve.“ Tichý mu posúva niekoľko mien a dodáva, že ,,viac neviem povedať. Ja som sa s nimi stretával okrajovo. Okrem toho za 3 roky tam prišlo niekoľko nových ľudí.“

V rovnakom čase rozoberali aj možnosti istého nominanta v súdnictve. Z komunikácie však nie je jasné, o koho išlo. ,,Inak on určite už dávno patrí minimálne na ns (najvyšší súd),“ píše jeden.

Táto časť ich komunikácie bola obnovená po predošlom zmazaní, preto nie je jednoznačné, kto písal komu.

,,Na ns mu pomôcť neviem. Ale schválenie za sudcu ús (Ústavného súdu) v parlamente by som si vedel predstaviť. Len musíme vymyslieť, kto ho navrhne... Musí to byť niekto, koho bude Kiska akceptovať,“ reaguje druhý, na čo spomínajú nominantovu stáž v ESĽP (Európsky súd pre ľudské práva), publikačnú činnosť a jazykovú vybavenosť.

Podklady pre nový úrad

Kočner mal voči Tichému až takú dôveru, že si nechal od neho vypracovať podklady pre takzvanú finančnú prokuratúru. Spomínajú ju koncom roka 2017. ,,RF (Robert Fico) chce ten úrad čo najrýchlejšie ako sa len dá. Nebude to robiť mumla (Kočner tak označoval Luciu Žitňanskú), ale priamo UV (Úrad vlády). Takže poprosím čim skôr osnovu,“ urguje Tichého Kočner.

,,Keď to toľko vydržalo, pár dní to bez rozboru vydrží,“ odpovedá prokurátor. No o niekoľko dní Tichý skutočne Kočnerovi posiela prílohu s názvom finančná prokuratúra_Úrad pre zastupovanie štátu. Vrátane podrobného návrhu, ako sa má celý návrh prerokovať, keďže nebol zaradený v pláne legislatívy na daný rok.

O novom úrade a podobe návrhu sa bavia aj o mesiac neskôr, keď mal ísť materiál do vlády.

Ani k tejto veci sa Tichý pre Nadáciu nevyjadril. Nereagoval ani na otázku, či za prípravu tohto návrhu dostal od Kočnera alebo niekoho iného nejakú odmenu.

Rozoberali aj kauzu Bonanno

Tichý sa s Kočnerom viackrát bavil aj o kauze Bonanno. Išlo o stretnutie sudcov v Rajeckých Tepliciach z roku 2011 v bare Bonanno. Denník Nový čas vtedy priniesol fotografie, kde jeden z účastníkov mal na hlave modré slúchadlá a v rukách maketu samopalu a nápadne vzhľadom pripomínal viacnásobného vraha Ľubomíra Harmana z Devínskej Novej Vsi.

Odškodné 200-tisíc eur za ujmu alebo ospravedlnenie z titulnej strany za fotografie si vtedy pýtal aj dočasný šéf prokuratúry Tichý. Denník nakoniec po rokoch spor vyhral na Ústavnom súde.

Už tesne po zverejnení fotografií sa o kauze Tichý bavil s Kočnerom, keď ten nadhodil, či aj Bonanno bola služobka. ,,To teda bola služobka... V obleku na súkromné pivo zásadne nechodím,“ reagoval šéf prokuratúry.

A k prípadu sa vrátili aj začiatkom roka 2018. ,,Všetky podobné žaloby na ochranu osobnosti dodrbáva ESĽP, ktorý chráni novinárov ako bábätká. Skoro určite to prehráme aj my bonanisti. Ale tú žalobu nehodlám vziať späť,“ odhodlane tvrdil Tichý.

O sledovaní novinárov pred vraždou

Tri mesiace pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si Tichý esemeskoval s Marianom Kočnerom o novinároch. ,,Tohto roku som do novinárov investoval 200.000 €. By si sa posral, ako ich mám prelustrovaných. Viem kto koho j***, kto je buzík, ožran, tyran.... Aj s fot a videodokumentáciou,“ chválil sa Kočner.

Po zverejnení Kočnerovej smsky Tichý vlani skončil ako zástupca riaditeľa na Justičnej akadémii. V súčasnosti je už známe, čo Kočnerovi na informácie o novinároch odpovedal.

,,To ale nemôžeš mať ako hlavnú tému. To by malo slúžiť ako korenie a paprika. To by malo slúžiť ako ukazovátko, že pozrite sa a takýto ľudia ovplyvňujú vaše názory a tvária sa, že sú svätí a ostatných, ktorí nepatria medzi osoby zaradené v pozitívnych šuflíkoch, vám vykresľujú ako hlupákov, svine atď.,“ odvetil mu Tichý a dodal, že musí mať hlavne nejaké ekonomické a sociálne témy.

Nebolo to pritom jediný raz, čo Tichý vedel, že Kočner zbiera informácie o novinároch. Tichý na otázku, či v súvislosti s komunikáciou o novinároch nejako kontaktoval alebo bol kontaktovaný políciou, nereagoval.