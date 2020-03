Bojíte sa pre koronavírus chodiť do práce? Prídete o mzdu

Neodôvodnená absencia je neplatená.

20. mar 2020 o 10:17 Martina Raábová

Pre epidémiu nového koronavírusu zatvorili školy i niektoré priemyselné fabriky, pričom ďalšie budú zrejme pribúdať. Ľudia ostávajú doma, aby sa spomalilo šírenie nákazy. Čo však v prípade, ak sa obávate, že chorobu chytíte, no do práce (zatiaľ) chodiť musíte?

Porušenie pracovnej disciplíny

Dikcia zákona je jasná. Ak zamestnanec nechce nastúpiť do práce z dôvodu obavy z nákazy, zamestnávateľ to podľa právnika môže vyhodnotiť ako absenciu bez náhrady mzdy.

„Zároveň, ak zamestnanec odmietne vykonať pracovnú úlohu, pričom nehrozí bezprostredné a vážne ohrozenie zdravia na pracovisku, pôjde o porušenie pracovnej disciplíny,“ vysvetľuje partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Štěpán Štarha.

Firma podľa neho nie je povinná ospravedlniť z práce zamestnanca, ak mu nepredloží riadny podklad - potvrdenie o práceneschopnosti, nariadenej karanténe či starostlivosti o dieťa.

Štarha pripomína, že ak má zamestnanec pochybnosti o svojom zdravotnom stave, bol v cudzine alebo býva s osobou, ktorá sa zo zahraničia vrátila, musí v prvom rade kontaktovať svojho lekára, ktorý rozhodne o práceneschopnosti.

Dovolenka...

Ostať doma môžete aj tak, že čerpáte dovolenku alebo neplatené voľno. Tieto alternatívy sú však vhodné iba zamestnancov.

Živnostník podľa Zákonníka práce nárok na dovolenku nemá a bolo by bolo kontraproduktívne, aby si bral neplatené voľno, keďže si sám platí odvody a dostáva peniaze za vyfakturovaný tovar alebo služby.

Zamestnanci majú nárok na 20 dní dovolenky ročne. Pri rodičoch s deťmi a zamestnancoch s vekom nad 33 rokov je to 25 dní.

Voľno môžete čerpať po dohode so zamestnávateľom - na jeho uznanie potrebujete podpis nadriadeného na dovolenkovom lístku. Za všetky dni dovolenky máte nárok na plnú výšku mzdy.

...a neplatené voľno

Pri neplatenom voľne, ako napovedá názov, zamestnanec nedostáva žiadnu náhradu mzdy. Neplatené voľno môže trvať tri týždne aj rok, záleží od dohody so zamestnávateľom.

Okrem toho, že prídete o mzdu, musíte počítať aj s tým, že zamestnávateľ za vás nebude platiť sociálne ani zdravotné poistenie. Sociálne poistenie si môžete platiť dobrovoľne (čo sa odporúča), avšak zdravotné je povinné - už od prvého dňa neplateného voľna.

V prípade dlhšie trvajúceho neplateného voľna môže mať neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne negatívne dopady na budúcu dávku v nezamestnanosti, nemocenské a dôchodok. Dôchodkové poistenie sa dá doplatiť aj spätne.