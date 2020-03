Šéf hutníkov z Oravy: Návrat do normálu môže trvať roky (rozhovor)

Fabrika na severe Slovenska sa obáva najbližších dní.

23. mar 2020 o 13:53 Tomáš Vašuta

Hutnícke fabriky mali problémy už pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Platilo to aj o spoločnosti OFZ, ktorá minulý rok zamestnávala na Orave 500 ľudí a v závere vlaňajška musela prepúšťať. Aktuálna situácia jej pozíciu na trhu ešte zhoršuje.

Na rozdiel od automobiliek nemôže výrobu odstaviť len tak zo dňa na deň. O aktuálnej situácii na trhu pre INDEX porozprával výkonný riaditeľ OFZ Banislav Klocok.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako vníma situáciu jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne.

V čom sa cíti bezradný.

V akom prípade hrozí podniku kolaps.

Ako vníma riziko vzniku krízy.

Ako sa vás dotýkajú opatrenia, ktoré v súvislosti s koronavírusom zaviedla vláda?

Máme niekoľko oblastí, ktoré sú problematické. V prvom rade je to otázka pracovníkov. Všetci, ktorí môžu robiť z domu, aj robia. Ale my sme výrobná firma, operátori musia prísť do roboty, aby sme vyrábali to, čo máme.

V tomto smere sme zaviedli obmedzený (karanténny) režim, ale ten sa dá udržať maximálne týždeň, dva. Ten kto mohol, zobral si náhradné voľno či dočerpal dovolenku, ale už o týždeň môžeme mať problém. Chýbajú nám jasné inštrukcie od kompetentných, ako by sme mali postupovať.

Môžete uviesť príklad?

Naši pracovníci majú napríklad spoločné šatne a stretávajú sa tak pri príchode, ako aj odchode z práce. Nemáme ujasnený postup, v prípade, že jeden z nich bude mať pozitívny test na koronavírus.

Snažili sme sa dopátrať k tomu, ako by sme mali postupovať, ale k ničomu sme neprišli. Medializované riešenia, aké uplatňujú v týchto prípadoch strojárske a automotive firmy, sú u nás v hutníctve nepoužiteľné.

Vo vašom prípade by asi nemohlo dôjsť k úplnému zatvoreniu výroby.