Vírus upravuje výrobu ďalšej firmy. St. Nicolaus mení ocot za čistý lieh

Podobne zmýšľajú aj svetoví hráči.

20. mar 2020 o 15:11 Tatiana Kapitánová

Výroba dezinfekčného prostriedku na ruky v americkom liehovare Eight Oaks Farm Distillery, ktorý dočasne zmenil výrobu. (Zdroj: TASR/AP)

Slovenský výrobca St. Nicolaus reaguje na nedostatok dezinfekčných prostriedkov na trhu. Od piatka obmedzil výrobu octu na linkách v Leopoldove a zameral sa na produkciu čistého liehu. Okrem toho spúšťa výrobu roztokovej dezinfekcie.

Spoločnosť tak odpovedá na zvýšený dopyt od nemocníc a zdravotníkov.

„Vďaka niekoľkým zmenám vo výrobe v posledných dňoch ide naša výrobná linka na svoj maximálny technický výkon a darí sa nám vyprodukovať 36 000 litrov čistého liehu denne, ktoré okamžite distribuujeme,“ hovorí generálny riaditeľ St. Nicolaus Andrej Hronský.

Lieh putuje podľa objednávok do nemocníc, výrobcom zdravotníckych pomôcok, dodávateľom pre nemocnice a lekárňam.

Až do odvolania

Firma tiež spustila výrobu dezinfekčného roztoku na báze liehu, ktorý je primárne určený na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Preto ho bude dodávať nielen nemocniciam a lekárňam, ale aj producentom týchto prostriedkov.

St. Nicolaus zadarmo dodá do domovov dôchodcov v okolí svojich výrobných závodov čistý alkohol na dezinfekciu. V prvej várke to bude približne 1000 litrov.

Firma upravuje výrobu až do odvolania a v prípade potreby obmedzí aj výrobu liehovín.

Úpravou produkcie reagujú na vzniknutú situáciu aj ďalší výrobcovia. Ešte pred nedávnom sa v spoločnosti Zornica Banko Fashion šili košele.

Závod z Bánoviec nad Bebravou aktuálne dodáva rúška pre Štátne hmotné rezervy aj do súkromných spoločností.

Podobne urobila aj spoločnosť Tatrasvit Svit-Socks, ktorá sa špecializuje na výrobu ponožiek a pančuchového tovaru. Na šitie rúšok rýchlo hľadala záujemcov.

„Zainteresovali sme do výroby aj Výskumný ústav chemických vlákien, ktorý vie vyrobiť striž so strieborným vláknom. Tá sa potom dostane do netkanej textílie. Takéto rúško bude spĺňať všetky kritériá a normy, rúško bude mať aj antibakteriálne účinky a bude sa dať používať opakovane,“ uviedol pre TASR Igor Antal, predseda predstavenstva Tatrasvit Svit-Socks.

Alkohol zadarmo

Vo svete viacerí výrobcovia alkoholických nápojov darovali veľké objemy alkoholu na výrobu dezinfekčných gélov.

Francúzska firma Pernod Ricard darovala spoločnosti Laboratoire Cooper, ktorá zásobuje lekárne vo Francúzsku, 70-tisíc litrov čistého alkoholu. Takýto objem postačí na výorbu 1,8 milióna flakónov gélu s objemom 50 ml.

Podobne urobil aj švédsky výrobca vodky Absolut, ale aj liehovary v ďalších krajinách.