Zo Šamorína do Bratislavy loďou. MHD po Dunaji čaká na súhlas

Projekt Dunajbusu sa môže oneskoriť

26. mar 2020 o 6:59 Jana Hambálková

Za bývalej vládnej garnitúry sa rozbehol projekt osobnej lodnej dopravy po Dunaji, ktorý by mal odľahčiť preplnené cesty zo Šamorína do hlavného mesta. Končiaci poslanci ešte v závere minulého roka schválili potrebnú úpravu zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorá je platná od januára tohto roka.

Ak s projektom bude súhlasiť aj nové vedenie ministerstva dopravy, lode by obyvateľov Podunajského regiónu mohli začať do Bratislavy prepravovať najskôr na jeseň 2022. V priebehu marca by mohla projekt odsúhlasiť Európska komisia, keďže Brusel by ho mal z prevažnej väčšiny financovať.

"Následne by mohli odštartovať verejné obstarávania na vybudovanie prístavísk, vlnolamov a podobne. A súčasne by mohla prebiehať EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)," priblížil Gabriel Meszároš, predseda združenia Pro-Danubia. To spojilo obce Hamuliakovo, Vojka nad Dunajom, Kyselica, Šamorín a Bratislavu práve za účelom podpory ekologickej miestnej dopravy na Dunaji.

Pripomenul však, že obstarávania sa môžu natiahnuť na pol roka až rok. "A po ich ukončení môže trvať ešte 1,5 až dva roky, kým reálne príde k spusteniu prepravy po Dunaji," dodal Gabriel Meszároš. Pri naplnení pesimistického scenára by sa ľudia po Dunaji mohli začať prepravovať až na jar 2023.