Najlepšie biznis filmy, ktoré sa oplatí vidieť

Vyberali sme z Netflixu a HBO.

5. apr 2020 o 10:41 Jozef Tvardzík

Dlhé dni doma sú popri práci a starostlivosti o deti vhodným obdobím, aby ste si našli čas aj na zaujímavé filmy a dokumenty.

Pripravili sme výber snímok, ktoré sa týkajú biznisu a ekonomiky a zároveň sú ľahko dostupné v streamovacích službách Netflix alebo HBO Go. A ako bonus: staršie nadčasové filmy, ktoré možno nebude ľahké zohnať, ale ak sa vám to podarí, stoja za to.

Betting on Zero (2016)

Peniaze nepochybne vládnu svetu. Každý, kto má peniaze, má moc. Nie je preto prekvapujúce, že snaha zabezpečiť si rýchly príjem, je lákavá. Na tomto princípe je postavený skvelý dokument, ktorý nájdete na Netflixe. Opisuje fungovanie biznisu americkej spoločnosti Herbalife Nutrition.

Firma založila svoj úspech na predaji potravinových doplnkov na báze vitamínov. Mala miliardové zisky, no v skutočnosti fungovala ako pyramídová hra. Svoje výrobky ponúkala prostredníctvom siete nezávislých distribútorov.

Organizovala workshopy, na ktorých šéfovia zlákali obyčajných ľudí klamnou predstavou lacného zárobku, a to len tým, že budú predávať výživové doplnky za premrštené ceny.

Prisľúbila im obrovské príjmy a bohatstvo, keď si sami vybudujú vlastnú sieť predajcov. Presvedčiť sa dali zvyčajne matky s malými deťmi alebo chudobní Latinskoameričania bez finančnej gramotnosti, ktorí na prvotný nákup produktov do vlastných skladov neváhali minúť tisíce dolárov.

Na pozadí príbehu oklamaných spotrebiteľov sa odohráva zaujímavý súboj miliardára a manažéra hedžového fondu Billa Ackmana, ktorý na pochybný biznis Herbalifu upozorňuje pre vlastné obohatenie. Investuje milióny dolárov na pokles a následný pád akcií spoločnosti.

https://www.youtube.com/embed/z-jrALajXrI

American Factory (2019)

Dokument z dielne Netflixu získal tento rok Oscara za najlepší dokument. Je depresívnou sondou do severovýchodného regiónu Spojených štátov prezývaného aj Rust Belt, teda Hrdzavý pás, ktorý svoj blahobyt založil na oceliarstve a automobilovom priemysle.

Po finančnej kríze a miliardách záchranných dolárov od americkej vlády tento región dodnes bojuje. O prežitie a najmä o hrdosť.

Film zachytáva posledné dni roka 2008, ktoré viedli k zatvoreniu fabriky General Motors (GM) v Daytone v štáte Ohio, a sleduje životy bývalých zamestnancov. Najmä vývoj ich osudov po tom, ako opustenú fabriku kúpila čínska spoločnosť a svetový gigant vo výrobe autoskiel Fuayo.

Je to príbeh o kontraste kultúr, ktorý je komplikovaný a zároveň aktuálny. Sleduje minulosť, súčasnosť a možnú budúcnosť americkej práce v globalizovanom svete.

https://www.youtube.com/embed/m36QeKOJ2Fc

Billions (2016)

Billions (v lokalizovanej verzii Miliardy) je jeden z najlepších seriálov s finančnou tématikou a atmosférou Wall Street, ktorý vysiela HBO. Základnú zápletku tvorí snaha prokurátora Chucka Rhoadesa z New Yorku dostať do väzenia Bobbyho Axelroda, šéfa jedného z najväčších hedžových fondov na Wall Street.