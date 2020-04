Ako zvládnuť home office? Prečítajte si tipy a triky od šéfov firiem

Dôležité sú disciplína a ohľaduplný partner.

3. apr 2020 o 12:20 Jozef Tvardzík

Pracovať z domova raz za čas je skvelý pracovný benefit. Lenže ak je home office vynútený ako v súčasnej situácii, môže sa z neho stať peklo.

Zvlášť ak máte (malé) deti, naplánovaný harmonogram sa zvyčajne zrúti ako domček z kariet.

Čo urobiť, aby sa domov nepremenil vo vojnové bojisko, kde je všetko hore nohami, a zároveň byť dostatočne pracovne produktívny a takisto venovať dostatok času deťom?

Nebudeme listovať vedecké štúdie. O osvedčené tipy sme požiadali manažérov, podnikateľov a známe osobnosti.

Ako zvládajú home office? Čo im funguje a čo nie, ak chcú podať maximálny výkon?

Peter Krištofovič

zakladateľ investičnej spoločnosti Salve Group a biznis kouč

Mám za sebou 14-dňový home office. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože je to naozaj iné. Nebolo jednoduché držať sa v pracovnom tempe aj preto, že ostatní členovia domácnosti sa ma snažili zapájať do činností aj počas pracovného času.

Čo som používal na zvýšenie výkonu:

Denná rutina – budík ako štandardne, meditácia, ranný šport a začiatok o 9.00. Mozog vie, že je v pracovnom, a nie v dovolenkovom režime.

Skype for business, WhatsApp.

Vopred s ľuďmi dohodnúť „digitálne“ mítingy na celý týždeň, aby vás riadil kalendár a záväzok.

Optimistická myseľ – a oblečte sa tak, ako chodíte do práce.

Šimon Šicko

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation

Veľmi dôležité je, že v byte, kde žijem so svojou rodinou (tri deti), sa cítim dobre. Mám priestor, kde sa viem sústrediť, viem byť sám, plus máme vonkajšiu terasu.

Viem sa lepšie sústrediť ako vo firme. Viem si lepšie priorizovať veci, nerušia ma urgentné firemné záležitosti, neprokrastinujem.

Mám lepší flow, asi aj preto, že som pod väčším tlakom. Nielenže robím na veciach vo firme, ale aj organizujem iniciatívu Ktopomozeslovensku.sk

Triky, ktoré dobre fungujú: