Pozrite si zoznam ekonomických opatrení proti koronavírusu

O návrhoch bude rokovať vláda aj parlament.

25. mar 2020 o 11:27 Martina Raábová

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →.

BRATISLAVA. V utorok vymenoval nový premiér Igor Matovič desiatky opatrení, ktoré majú ochrániť proti nákaze novým koronavírusom najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, teda dôchodcov.

Matovič zároveň prisľúbil, že vláda sa bude zaoberať aj opatreniami, ktoré uľahčia v náročných časoch život zamestnancom, podnikateľom aj firmám. Pozrite si zoznam nových ekonomických opatrení.

Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Zoznam opatrení:

1. Zavádza sa ošetrovné pri mimoriadnej situácií. Znamená to, že ošetrovné môže poberať rodič do dovŕšenia 11. roku dieťaťa alebo do dovŕšenia 18. roku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (napríklad ZŤP). V týchto prípadoch nebude potrebné potvrdenie od lekára.

Zároveň sa zavádza ošetrovné v čase krízovej situácie aj na deti do 16-tich rokov, avšak potrebné bude potvrdenie od lekára, teda sa bude skúmať zdravotný stav dieťaťa.

Výška ošetrovného ostáva vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu, pričom pribudla možnosť, že rodičia sa budú môcť pri čerpaní ošetrovného prestriedať. Platí, že o predlžovanie dávky žiadať po novom netreba, len ak sa rodičia v čerpaní dávky vymieňajú.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Vláda schválila pomoc zamestnávateľom aj zmeny pri ošetrovnom Čítajte

2. Zavádza sa štatút nemocenské v karanténe. Upravuje sa výška dávky, ktorá bude od prvého dňa nemocenského vo výške 55 percent a poskytovať ju bude Sociálna poisťovňa.

V súčasnosti platí, že prvých desať dní platí nemocenské zamestnávateľ, pričom prvé tri dni sú vo výške 25 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca a ďalej 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Nárok na dávku posudzuje lekár aj po novom.

3. Zavádza sa príspevok na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov. Projekt bude financovaný najmä z Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpoču. Výšku príspevku či presné podmienky určí vláda.

4. Zavádza sa tiež pomoc pre SZČO, teda živnostníkov či umelcov. Taktiež bude platená z Európskeho sociálneho fondu a prípadne zo štátneho rozpočtu. Nárok na príspevok bude mať každý živnostník, ktorý musel ukončiť alebo obmedziť svoju činnosť kvôli koronavírusu. Presné podmienky určí vláda.

Ďalšie opatrenia priebežne dopĺňame