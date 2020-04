Ako zasiahol koronavírus retail? Ľudia sa zásobia a predajne nevládzu

Predaj sa obmedzuje.

11. apr 2020 o 22:20 Tatiana Kapitánová

Skrátené otváracie hodiny, prísnejšie ochranné opatrenia, veľký dopyt po trvanlivých potravinách. Šírenie ochorenia Covid-19 má veľký vplyv na fungovanie retailu.

Kým predajne s oblečením, elektronikou či knihami museli povinne zavrieť, obchody s potravinami, drogérie a lekárne sú v posledných týždňoch pod obrovským tlakom.

Začalo sa to vykupovaním antibakteriálnych mydiel a všetkých prípravkov s prívlastkom dezinfekčný. Potom prišli na rad trvanlivé potraviny. Ľudia sa zo strachu z ochorenia začali vo veľkom zásobovať múkou, ryžou, cestovinami či toaletným papierom.

Potravín je však (zatiaľ) dostatok. Keď aj nejaký produkt z pultu zmizne, je to dočasný stav, lebo obchodníci ho vďaka fungujúcemu dodávateľskému reťazcu vedia doplniť. Na druhej strane na to potrebujú dostatok ľudí. Od vypuknutia pandémie zháňajú množstvo nových brigádnikov, ktorí by vedeli v čase krízy pomôcť.

Prísna hygiena

Obchody museli pre svojich zamestnancov promptne zabezpečiť ochranné pomôcky. Rúšok a respirátorov je však od prepuknutia pandémie akútny nedostatok. Reťazce pre pracovníkov zabezpečujú aj dezinfekčné prostriedky, čerstvé ovocie a vitamínové balíčky.