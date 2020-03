Euroval zachraňoval Grécko, teraz môže pomôcť aj nám

Máme nárok na dve percentá HDP.

26. mar 2020 o 9:42 Jozef Tvardzík

Trvalý euroval (oficiálne Európsky stabilizačný mechanizmus), známy pod skratkou ESM, sa preslávil počas poslednej finančnej krízy, keď sa ním zachraňovali Grécko a problémové európske banky.

Dnes sa záchranný fond eurozóny opäť spomína v súvislosti s tým, ako ho využiť na sanovanie obrovských ekonomických strát, ktoré prinesú opatrenia súvisiace so šírením epidémie Covid-19.

Trvalý euroval (pred ním fungoval dočasný euroval) vznikol v roku 2013 a bol súčasťou druhej vlny balíka opatrení smerujúcich k ozdraveniu a pomoci členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach s cieľom zabezpečiť stabilitu celej eurozóny.

Momentálne sa v ňom nachádza 410,1 miliardy eur.

Dohoda ešte nepadla

Podľa šéfa ESM Klausa Reglinga môžu krajiny eurozóny požiadať o pridelenie takzvanej špeciálnej úverovej linky ECCL (Enhanced Conditions Credit Line). To znamená o pôžičku v čase krízy do výšky dvoch percent HDP každého štátu. V prípade Slovenska teda do 1,92 miliardy eur.

Vo výnimočných prípadoch by úvery z eurovalu mohli prekročiť aj dve percentá HDP. V akých prípadoch to bude možné, zatiaľ nie je jasné. Výnimky na úvery nad dve percentá HDP sa zrejme budú poskytovať v závislosti od finančnej vyčerpanosti najviac poškodených krajín infikovaných krízou.