Manažér skupiny Jána Sabola: Koronakríza ukáže, kto si pestoval obchodné vzťahy

Spoločnosť AZC zastrešuje všetky firmy podnikateľskej skupiny okolo Jána Sabola. V portfóliu má výrobu biopalív, poľnohospodárstvo, alkoholické nápoje St. Nicolaus i nealkoholické nápoje Budiš. Každého segmentu sa koronakríza nejako dotkla. O tom, s akou intenzitou, hovorí pre INDEX predseda predstavenstva spoločnosti Robert Spišák.

Môže sa podnikateľ na takúto krízu nejako vôbec pripraviť?

Nemci na to majú dobrú odpoveď – jein, teda áno aj nie. Na konkrétnu situáciu, keď sa zavrú obchody a školy, sa nedá pripraviť. Dá sa však pripraviť na krízu ako takú. Spoločnosti, ktoré majú vytvorené rezervy, dokážu sa adaptovať na zmeny a prekonávať problémy, to majú dnes nepochybne ľahšie.

Ako hodnotíte vašu pripravenosť?

Napriek problémom znášame krízu celkom dobre. Mali sme vytvorené finančné vankúše a manažment dokáže reagovať na meniacu sa situáciu.

Kedy ste si pripustili, že ide o vážnu situáciu?

Keď bratislavský župan Juraj Droba rozhodol o zatvorení škôl, mal som pochybnosti, či to nie je prehnané opatrenie. O pár dní však z Talianska začali presakovať správy o stovkách mŕtvych denne. Neviem, čo bol ten racionálny argument, ktorý zmenil moje nastavenie, ale začal som sa na to pozerať inak. Ľudí sme na home office poslali skôr, než bola vyhlásená celoštátna dvojtýždňová karanténa.

Aké ďalšie opatrenia ste prijali?

Závisí to od typu firmy. Administratívni pracovníci sú na home office, vo výrobe kladieme väčší dôraz na dezinfekciu a čistotu. Prijali sme opatrenie na zabezpečenie biznis kontinuity. Keď sa napríklad menia zmeny nepretržitej prevádzky, tak sa stretáva iba majster s majstrom, nie všetci zamestnanci. Máme k dispozícii záložnú zmenu, ktorá by dokázala nastúpiť v prípade, keď nejaký zamestnanec ochorie a celá jeho zmena by musela ísť do karantény. Precíznejšie riadime zásoby, máme v skladoch vstupy na dlhšie obdobie.

V portfóliu máte podniky z viacerých odvetví. Ktorého sa aktuálna situácia dotkla najviac?