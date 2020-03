Világi: Štát by mal teraz podporiť všetkých. Nemáme čas

Slovnaft patrí medzi najväčšie a z energetického hľadiska aj najdôležitejšie fabriky na Slovensku. Aj ich sa výrazným spôsobom dotýka aktuálna situácia spôsobená epidémiou koronavírusu.

O aktuálnej situácii v slovenskej rafinérii sa INDEX rozprával s predsedom predstavenstva spoločnosti Slovnaft Oszkárom Világim.

V rozhovore sa dočítate Aké opatrenia zaviedli v Slovnafte

Ako mu škodí dramatický pád ceny ropy

Či bude rafinéria prepúšťať

Aké záchranné opatrenia potrebujú podnikatelia

Ako kríza zmení krajinu

Kedy ste začali brať koronovírus ako hrozbu, ktorá sa môže dotknúť aj ekonomiky?

Naša generácia zažila mnohé zmeny. Napríklad nežnú revolúciu – mali sme tu 17. november, potom bol 18. november, 19. november a zrazu bolo zo dňa na deň všetko úplne inak. Dnes je to druhý raz v mojom živote, čo som prežil takúto radikálnu zmenu.

Aj Murphy má také príslovie, že minútu pred problémom ešte žiaden problém nebol. Toto je rovnaká situácia. Človek pozerá, čo sa deje v Číne a zrazu je to všetko aj v Európe.

Neviem, či nejaký manažér vedel odhadnúť rozsah tejto krízy. Prišlo to ako blesk z jasného neba.

Rozhovory s lídrami biznisu

Myslíte si, že Európa podcenila hrozbu koronavírusu?

Pred niekoľkými rokmi som mojim deťom povedal, že nechcem zažiť dve veci – epidémiu a vojnu. Teraz máme epidémiu.

Posledné roky sme žili zlaté časy. Ľudia míňali peniaze bez ohľadu na to, či to malo zmysel, alebo nie. Mali sme jednoducho plný pohár a ten pretiekol. A či to prišlo z Číny, alebo nie, to je jedno. Asi toho bolo na našu planétu veľa a muselo to prísť.

Na každej kríze je dobré to, že umyje prach a vyčistí dom. Zrazu zistíte, koľko zbytočných vecí máte doma. Ale naspäť k otázke – ľudia si mysleli, že dobre tu bude vždy. Že si budú voľne cestovať, užívať si život a bude len dobre. Ale tak to nebýva.

Aké opatrenia ste vo firme zaviedli? A nemusíme hovoriť len o hygienických.

My sme v tomto smere špecifickí. Na to, aby mohla rafinéria vyrábať, potrebujete minimálne 350 až 400 ľudí. Ale, samozrejme, potrebujeme aj ďalších, na čerpacích staniciach pracuje 1 500 ľudí. Zamestnancov preto musíme chrániť a nemôžeme to brať na ľahkú váhu.

Hygienické opatrenia sme zavádzali veľmi rýchlo. Ochrana zdravia ľudí je pre nás najdôležitejšia. Paralelne s tým sme však začali riešiť aj ekonomické presahy. Tie neboli dané len vírusom, ale aj výrazným prepadom cien ropy na svetových trhoch v dôsledku súperenia medzi Rusmi a Arabmi.

V mojom živote som po roku 1990, keď sa začala vojna v Perzskon zálive, druhý raz zažil takýto pokles cien v jeden deň. Paralelne s tým začala padať aj spotreba pohonných látok. A aby toho nebolo málo, situáciu nám skomplikovali aj opatrenia na hraniciach, pre ktoré nemôžeme vyvážať naše produkty tak jednoducho ako predtým.

A zrazu sa svet okolo nás zo dňa na deň zúžil. Slovnaft prešiel na krízový manažment, aby sme to všetko ustáli. Musíme naraz chrániť zamestnancov, vyrábať produkty a riešiť poklesy cien ropy aj dopytu. Ak by ste chceli popísať krízu, tak to je to, čo dnes naozaj zažívame.

Hovorili ste o minimálnom počte zamestnancov na zabezpečenie chodu fabriky. Máte vytvorené aj záložné tímy?