Karanténa ani starostlivosť o deti počas krízy pred výpoveďou nechránia

V utorok sa očakáva prvá vlna veľkého prepúšťania.

27. mar 2020 o 18:41 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ak budú potrebovať firmy čo najrýchlejšie prepúšťať, utorok je posledný termín, keď to môžu urobiť.

V kríze, ktorú spôsobil koronavírus, sa dá najrýchlejšie rozviazať pracovný pomer tak, že do 31. marca stihnú dať zamestnancom výpovede a v apríli a máji im už budú bežať výpovedné lehoty.

"Koniec tohto mesiaca bude kritický," hodnotí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Podnikatelia sú pritom už dnes v situácii, že zvažujú, či zaplatiť dane, alebo mzdy.

Výpoveď nestačí odoslať

Zamestnávateľ môže dať výpoveď podľa Zákonníka práce len v určitých prípadoch, napríklad keď zamestnanec porušuje pracovnú disciplínu alebo keď firma ruší miesto zamestnanca, teda sa stáva nadbytočným.

Vtedy však nesmie firma zrušené pracovné miesto znovu vytvoriť najbližšie dva mesiace a prijať na staronové miesto nového človeka.

Súvisiaci článok Ide kľúčový víkend. Vláda má štyri dni, potom hrozí masové prepúšťanie Čítajte

Práve rušenie pracovného miesta však bude v najbližších týždňoch, kým pandémia nepominie, najčastejším dôvodom, ako sa zbaviť zamestnanca.

Výpoveď od zamestnávateľa je platná iba vtedy, ak je v písomnej forme a musí byť zamestnancovi aj do utorňajšej polnoci doručená.

"Právne účinky výpovede nastávajú až jej doručením zamestnancovi, nie podaním na poštovú prepravu," vysvetľuje advokátka kancelárie TaylorWessing Radoslava Lichnovská, špecialistka na pracovné právo.

Ak zamestnávateľ vystaví výpoveď v utorok (vytlačí a podpíše), no nestihne ju zamestnancovi doručiť, a dá mu ju až v stredu, výpovedná lehota mu začne plynúť až 1. mája. Teda od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď zamestnancovi výpoveď doručili - tak hovorí zákon.

Rovnaké pravidlá platia aj pre tzv. agentúrnych zamestnancov. Sú to zamestnanci, ktorých si napríklad fabriky prenajímajú cez agentúry dočasného zamestnávania. Nie sú priamo zamestnancami fabrík, ale agentúr.

Zradná karanténa

Ak je zamestnanec práceneschopný, lebo zostal v karanténe, Zákonník práce ho pred výpoveďou nechráni.

"Pokiaľ ide o zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu choroby alebo úrazu, je z pohľadu výpovede v ochrannej lehote," hovorí advokátka.

Inak povedané, firma mu nesmie počas lehoty, keď sa doma zotavuje, dať výpoveď. "Práceneschopnosť z dôvodu karantény už takýto osobitný status nemá," upozorňuje Lichnovská.

Ochrana vo všeobecnosti neplatí ani vtedy, keď sa rodič stará o dieťa, teda je na tzv. OČR (ošetrovanie člena rodiny).

V súčasnosti sú na óčeer státisíce ľudí pre obavy zo šírenia nového koronavírusu, keď zostali škôlky aj školy zatvorené.

Všetci rodičia majú po novom nárok na ošetrovné, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, kým sa počas pandémie starajú o deti do veku jedenásť rokov.

Poisťovňa napríklad odhaduje, že ošetrovné bude vyplácať aj viac ako sto dní. Obdobie, keď budú školy a škôlky zatvorené, však môže trvať oveľa dlhšie. Nateraz sú zatvorené až do odvolania.

"V prípade zamestnanca na OČR sa ochranná lehota neuplatní, to znamená, že výpoveď mu zamestnávateľ môže dať," vysvetľuje odborníčka.

Dodáva však, že vždy treba skúmať, či konkrétny zamestnanec, ktorý sa stará o člena rodiny, alebo je PN z dôvodu povinnej karantény, nespĺňa iné dôvody, ktoré by mu poskytovali ochranu pred výpoveďou.

"Platí to napríklad vtedy, ak je zamestnankyňa tehotná, ak ide o osamelú zamestnankyňu alebo osamelého zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky," vyratúva Lichnovská.

S doručovaním výpovedí môžu vzniknúť problémy práve preto, že ľudia nemusia byť zastihnuteľní, ak sú napríklad v povinnej karanténe.

Platí, aj keď nemá prácu

Aj keď firma stihne doručiť zamestnancovi výpoveď do konca mesiaca, jej povinnosti sa tým nekončia.

Zákonník práce presne určuje výpovednú lehotu, ktorá sa odvíja od počtu odpracovaných rokov zamestnanca vo firme. Najmenej je to jeden mesiac.

Znamená to, že ak podnik doručí zamestnancovi výpoveď napríklad do konca marca a jeho výpovednálehota trvá mesiac, prácu by mal mať ešte počas apríla.

Súvisiaci článok Deprimujúce čísla z Nórska a USA: Ľudia bez práce takto ešte nepribúdali Čítajte

"Ak zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancovi prácu počas jeho výpovednej lehoty, lebo ju nemá, bude to prekážka v práci na strane zamestnávateľa," vysvetľuje advokátka.

Vtedy musí firma zamestnancom vyplácať náhradu mzdy v plnej výške ich priemerného zárobku.

Náhrada príjmu môže byť aj nižšia, najviac môže klesnúť na 60 percent priemerného zárobku. Platí to však len vtedy, ak má zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov, napríklad s odbormi, dohodu.

Takú má napríklad Volkswagen, ktorý ako prvá automobilka na Slovensku prerušil výrobu vo všetkých troch tunajších fabrikách. Zamestnancom, ktorí museli zostať doma, vypláca 60 percent ich priemerného platu.

Zdravotníkov sa to netýka

V úplnej inej situácii sú zamestnanci zdravotníckych zariadení, pretože bol vyhlásený núdzový stav. Počas neho by nemali zdravotné sestry či lekári štrajkovať, ale ani by ich nemali prepúšťať.

"Osobitný režim spočíva v tom, že zdravotnícke zariadenia majú na jednej strane povinnosť zdržať sa prepúšťania," vraví Lichnovská. Platí to aj opačne: zdravotnícki zamestnanci by počas núdzového stavu nemali meniť zamestnanie.