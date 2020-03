ZSSK má za sebou obrí nákup, na severe pribudnú moderné vlaky

Modernizáciu sľubujú aj východu.

30. mar 2020 o 11:15 Diana Schniererová

Klimatizácia, čisté vozne, wi-fi, zásuvky na nabíjanie notebookov. Ale aj dostatok miesta pre invalidné vozíky, bicykle či kočíky a bezbariérový nástup a toalety, ktoré sa cestujúci neštíti použiť. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má za sebou veľký vlakový nákup.

Cestujúci zo Žilinského a Trenčianskeho kraja sa budú už toto leto voziť vo vlaku ako z reklamy. Železničná spoločnosť Slovensko nakúpila nové elektrické vlakové jednotky. Pohodlnejšie cestovanie sľubuje národný prepravca od budúceho roka aj obyvateľom na východnom Slovensku.

Nové jednopodlažné elektrické vlakové súpravy nakúpila ZSSK v najväčšom tendri vo svojej histórii. Jeho hodnota je takmer 160 miliónov eur bez DPH. Postupne za ne dostane 25 elektrických jednotiek.

Súvisiaci článok Amazonu v Seredi robot nestačí. Potrebuje zmysly človeka Čítajte

"Robíme všetko pre to, aby sme prvých cestujúcich mohli novým vlakom odviezť už pred tohtoročnou letnou sezónou," povedal šéf ZSSK Filip Hlubocký. Podľa jeho odhadu by to mohlo byť na prelome júna a júla.

Elektrické jednotky dovtedy čaká niekoľkomesačný schvaľovací proces na Železničnom skúšobnom okruhu a na tratiach manažéra infraštruktúry ŽSR.

Dodávateľské konzorcium vyrobí a dodá slovenskému prepravcovi 12 väčších a 13 menších súprav. Väčšie jednotky odvezú takmer 350 osôb, kapacita menších bude zhruba 250 ľudí.