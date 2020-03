Čo vieme o nových opatreniach? Stále je toho málo

Opatrení bude na začiatok sedem.

31. mar 2020 o 8:18 Martina Raábová

BRATISLAVA. Ako žiadať o nový príspevok? Koľko môže firma pýtať mesačne? Ako sa bude príspevok na zamestnancov vo firme rozdeľovať? Môže o pomoc žiadať aj živnostník, ktorý je akoby zamestnancom?

Vláda Igora Matoviča v nedeľu predstavila prvých sedem opatrení z ekonomického balíčka na podporu podnikateľov a zamestnancov počas pandémie.

Plánuje napríklad firmám a podnikom, ktoré zostali povinne zatvorené, prispieť na mzdu zamestnancov, no rovnako aj živnostníkom. Jasné kontúry návrhy ešte nemajú, no vláda sľubuje, že ich schváli ešte do utorka 31. marca.

Koniec mesiaca je kritický, firmy, ktoré zvažujú čo najrýchlejšie výpovede, majú posledné hodiny, aby ich doručili zamestnancom. Vláda ich chce od toho odradiť.

Limit na firmu

Ministerstvo financií ani práce parametre či limity pomoci nezverejnili ani v pondelok. Už v utorok by sa však ich návrhmi mala zaoberať vláda.

Zatiaľ je okolo nových opatrení viac otázok ako odpovedí.