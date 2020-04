Fajčenie či prášenie z balkóna. Za čo vám hrozia postihy? (zmeny v zákone)

Za čo môžete dostať pokutu.

30. mar 2020 o 17:40 Diana Schniererová

Prípad človeka s amputovanými nohami, ktorý sa dva roky nedostal von z domu, by sa už nemal opakovať. Zmenil sa zákon o vlastníctve bytov. Nových pravidiel je viac.

Na zozname neplatičov na výveske v paneláku sa môže po novom ocitnúť viac mien. Už aj pri nižšom nedoplatku možno vlastníka bytu zverejniť na takzvanej tabuli hanby. Domový poriadok môže vniesť striktnejšie pravidlá do spolunažívania susedov. A hendikepovaní obyvatelia by už nemali byť odkázaní na dobrú vôľu svojich susedov, ak potrebujú pre svoju mobilitu zdvíhacie zariadenie v spoločných priestoroch paneláka.

Novela zákona o bytoch, ktorá platí od prvého februára, prináša niekoľko noviniek. Prinášame prehľad zmien.

1. Nástroj na neplatičov

Stačí jeden či dvaja susedia, ktorí platia neskoro alebo z nejakého dôvodu prestali platiť predpísané zálohové platby úplne. Veľmi rýchlo na nich začnú doplácať vlastníci bytov, ktorí do fondu opráv a údržby prispievajú poctivo. Ak sa totiž v dome niečo pokazí, správca jednoducho nebude mať na údržbové práce, prípadne na plánované investície.

Mená neplatičov môže od roku 2014 správca zverejňovať na výveske v dome. A to tak, že v zozname uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu, prípadne nebytového priestoru a výšku nedoplatku.

Doteraz platilo, že to môže urobiť, ak dlh neplatiča presiahol sumu 500 eur.

Od prvého februára je zákon prísnejší – správca môže zverejniť meno každého vlastníka bytu či nebytového priestoru, ktorého dlh je aspoň trojnásobkom predpísaných mesačných platieb.

Ešte pred zavedením tohto opatrenia pred šiestimi rokmi neostávalo iné len súd, exekúcia majetku neplatiča či dražba bytu – teda všetko časovo a administratívne náročné riešenia.

Správcovské organizácie sa zmene tešia. "Ide o spravodlivejšie riešenie vzhľadom na individuálny energetický charakter bytových domov a samotných bytov a nebytových priestorov," myslí si Marek Perdík, predseda Združenia za lepšiu správu bytových domov.

Mesačné zálohové platby sa totiž líšia v závislosti od veľkosti bytu, od regiónu, ale aj od stavu bytového domu a jeho finančnej kondície.

Kým napríklad u majiteľa väčšieho bytu v štyridsaťročnom paneláku s úverom na opravu strechy napríklad v Bratislave môže dlh presiahnuť doteraz jednotnú sumu 500 eur už po dvoch mesiacoch neplatenia, pri menšom byte mohol dlh rásť aj pol roka. Až potom mohol začať správca konať aspoň touto cestou.

Zverejňovanie vinníkov pomáha

Už doterajšia úprava pomohla za posledných pár rokov vniesť aký-taký poriadok do hospodárenia bytových domov. "Zverejňovanie dlžníkov má veľký psychologický význam osvedčený praxou a môžu nám ho závidieť okolité európske krajiny," konštatoval Perdík.

Potvrdzuje to aj ďalšia organizácia správcovských spoločností – Združenie bytového hospodárstva na Slovensku. "Podľa skúseností našich členských organizácií sa počet neplatičov v bytových domoch v posledných rokoch postupne znižuje a rovnako sa znižuje aj výška evidovaných dlhov," spresňuje Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.

“ Zverejňovanie mien dlžníkov má veľký psychologický význam. Správcom sa v praxi osvedčilo. „

Práve možnosť zverejňovania neplatičov je podľa nej jedným z faktorov, ktoré k tomu prispeli. Pozitívny trend však súvisel aj so znižovaním nezamestnanosti a s dôsledným vymáhaním nedoplatkov správcami domov. "Do akej miery sa táto zmena prejaví na celkových dlhoch, budeme vedieť zhodnotiť až s odstupom niekoľkých mesiacov," dodala Krajčiová.

2. Domový poriadok

Na pevnejšie nohy stavia novela zákona o bytoch domový poriadok. Ten si síce mohli dohodnúť vlastníci bytov už aj teraz, nová úprava by mala smerovať k tomu, že bude záväzný pre všetkých v dome.

"Je to aktuálne pre tie bytové domy, kde si vlastníci potrebujú upraviť napríklad pravidlá pre prístup k hlavným domovým uzáverom, uzamykanie vchodu, sprístupňovanie kľúčov od spoločných priestorov, režim upratovania spoločných priestorov domu a podobne," vysvetľuje Anna Krajčiová.

Podľa Marka Perdíka by sa do domového poriadku mali dostať tie pravidlá, ktoré sú pre vlastníkov v danej bytovke natoľko podstatné, že sú ochotní považovať ich za záväzné.

Okrem pravidiel o nočnom pokoji môže domový poriadok obsahovať napríklad zákaz fajčenia v spoločných priestoroch či zákaz prášenia z balkónov.

Advokát Róbert Bános z Advokátskej kancelárie Bános&Košútová však upozorňuje, že nech už sa susedia medzi sebou dohodnú na akomkoľvek domovom poriadku, stále nad ním stojí napríklad Občiansky zákonník. "V zmysle ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv."

Znamená to, že vlastník nesmie ostatných obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami "nad mieru primeranú pomerom". A to bez ohľadu na znenie domového poriadku.

Sankcie – áno či nie?

Právnik Marek Perdík si myslí, že keďže si môžu vlastníci bytov určiť pravidlá "po svojom", môžu si určiť aj sankcie za ich porušovanie. Tie by mali byť podľa neho v primeranej výške – napríklad vo výške pokút, ktoré udeľuje mestská polícia.

Ministerstvo financií však vo svojom stanovisku upozorňuje, že ak by si aj vlastníci nejaké sankcie za nedodržiavanie domového poriadku určili, v konečnom dôsledku nebudú právne vymáhateľné.

"Sankcia za nedodržiavanie domového poriadku upravená len v domovom poriadku nemá oporu v platnej právnej úprave," konštatujú právnici ministerstva. Upozorňujú, že zákon o vlastníctve bytov navyše neustanovuje osobu, ktorá by kontrolovala dodržiavanie pravidiel, ukladala alebo vymáhala pokuty. Vymáhanie takýchto pokút by mohlo byť podľa ministerstva aj v rozpore s ústavou.

Teoretická možnosť tu je. Rezort financií pripúšťa, že vlastníci by sa mohli dohodnúť v domovom poriadku samostatnou tzv. inominátnou zmluvou, ktorej súčasťou môže byť aj vyvodenie zodpovednosti za jej neplnenie.

Aby však takáto zmluva platila pre všetkých susedov v dome, museli by ju odsúhlasiť všetci vlastníci bytov bez výnimky, len tak bude mať záväzný charakter.

Musela by byť navyše splnená ešte ďalšia podmienka. "K takejto zmluve by taktiež museli dobrovoľne pristupovať aj noví vlastníci, inak by bolo uplatňovanie sankcií voči tým osobám, ktoré by neboli účastníkmi zmluvy, problematické," uzatvára rezort financií.

O domovom poriadku rozhodujú podľa novely zákona o bytoch vlastníci nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov v bytovom dome na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní. Ak ho mali už aj predtým, stačila na jeho schválenie polovica vlastníkov, ktorí sa zúčastnili na domovej schôdzi, kde bol schvaľovaný.

"Ide o dobrovoľný záväzok vlastníkov riadiť sa pri užívaní spoločného majetku dohodnutými pravidlami," uzavrela Anna Krajčiová.

3. Zdvíhacie zariadenia bez prekážok

Ak bude potrebovať hendikepovaný sused zdvíhacie zariadenie, nepotrebuje už na jeho montáž súhlas ostatných vlastníkov. (zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

Ak sa vlastník bytu alebo nájomca dostane do situácie, že bude potrebovať pre svoj pohyb zdvíhacie zariadenie, nemusí sa pýtať susedov, či nemajú problém s jeho umiestnením v spoločných priestoroch domu, ako to bolo doteraz. Novela hovorí, že vlastník bytu súhlas s montážou takéhoto zariadenia nepotrebuje.

"Naďalej je však potrebné pred výberom konkrétneho zdvíhacieho zariadenia zohľadňovať podmienky daného domu tak, aby bola zachovaná predpísaná šírka únikových ciest, aby nebolo znemožnené napríklad sťahovanie nábytku a podobne," upozorňuje výkonná riaditeľka ZBHS.

Týmto paragrafom reaguje zákon na prípad hendikepovaného seniora zo Senca, ktorého susedia si neželali inštalovanie takejto pomôcky v bytovom dome.

Podľa Anny Krajčiovej išlo aj doposiaľ skôr o výnimočné prípady. "Podľa mojich informácií sa členské organizácie ZBHS s takýmto odmietavým stanoviskom vlastníkov zatiaľ nestretli," dodala.

4. Zodpovedný vlastník, nie správca

Posledná významná zmena v zákone má rozviazať ruky správcom smerom k vlastníkom bytov.

V tomto prípade ide o to, že zodpovednosť za plnenie určitých povinností v bytovom dome nesie správca domu. V praxi sa však stáva, že vlastníci svojím postojom či rozhodnutiami znemožnia správcovi, aby si ich plnil. Stáva sa napríklad, že vlastníci bytov neschválili inštaláciu pomerových rozdeľovačov tepla na radiátory, hoci sú už niekoľko rokov povinné. Pokutu však dostane v zmysle zákona správca domu. Zodpovednosť sa teraz presúva zo správcov na vlastníkov bytov.

Druhým príkladom môže byť výmena stúpacích rozvodov v bytovom dome. Vlastníci schvália veľkú investíciu, správca zabezpečí realizačnú firmu. Majitelia bytov dostanú informáciu, kedy sa začne výmena konať s tým, že je nevyhnutné, aby v danom čase sprístupnili svoje byty. Stačí však, aby jeden z vlastníkov nespolupracoval a firmu do bytu nevpustí. Na tomto rozhodnutí celý projekt výmeny stupačiek padá.

"Vlastník bytu svojím konaním znemožnil správcovi, respektíve spoločnosti, s ktorou správca uzatvoril zmluvu na základe poverenia zo schôdze vlastníkov bytov, splniť si povinnosť," vysvetlil advokát Róbert Bános.

Ďalším príkladom môže podľa Perdíka byť, že vlastníci odmietnu revíziu a výmenu hydrantov a hasiacich prístrojov. Aj v takomto prípade podľa pôvodných pravidiel pristála pokuta na stole správcu. "Za takto spôsobenú škodu musia byť zodpovední samotní vlastníci," dodal Marek Perdík.