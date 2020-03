Majiteľ Decodomu: Opatrenia sú čajové. Musíme hromadne prepúšťať (rozhovor)

Slovenský výrobca nábytku Decodom ohlásil hromadné prepúšťanie. Firma, ktorá funguje dve desaťročia, zamestnáva 1170 ľudí - vyše dvesto ľudí v 17 predajných pobočkách a 970 ľudí vo výrobe v Topoľčanoch.

Ešte v piatok nábytkárska spoločnosť ohlásila hromadné výpovede celkovo 903 zamestnancom. Dôvodom je prepad objednávok a nedostatočné opatrenia vlády, čo pre INDEX potvrdil spolumajiteľ topoľčianskeho Decodomu Vladimír Šrámek.

V rozhovore sa dočítate Čo bolo spúšťačom prepúšťania

Koľko firma investovala do preventívnych opatrení

Prečo sa nedalo postupovať inak

Prečo bude prepad ekonomiky až na úrovni 25 percent

Ešte pred dvoma týždňami ste ohlásili celozávodnú dovolenku a vyčkávali ste. Prečo ste sa nakoniec rozhodli pre čierny scenár a hromadné prepúšťanie?

Nie je to čierny scenár, ale zodpovedné a inteligentné rozhodnutie. Jednoducho ako manažér si viem spočítať dve a dve. Samozrejme nechcem robiť paniku vo firme ani mimo nej vo vzťahu k odberateľom a dodávateľom, lenže zodpovedne rozmýšľam nad ekonomickou situáciou na Slovensku a vo svete. Do toho sa zarátal aj biznis plán, ktorý sme varili v novembri 2019, na život a činnosť vo firme v roku 2020.

Ten zrejme počítal s ozdravnými opatreniami.

Áno, pretože v roku 2018 sme po 18 rokoch podnikania zapísali prvú hlbokú stratu. Súvisela so zavádzaním informačného systému. V roku 2019 sme situáciu vo firme podstatne vylepšili, ale nie až do takej miery, ako sme chceli. No a plán na tento rok bol, že chceme pokračovať v ozdravovaní firmy. Plány, ktoré sme si stanovili, sme naozaj v januári a februári naplnili. No lenže zároveň sme začali nervózne počúvať, čo sa deje v Číne.

Keď vírus dorazil do Európy, začali sa diať dramatické veci. Doplnila ich zmena vlády, ktorá prišla fakt v nešťastnom čase. Možno sa zdá, že máme takmer 1200 zamestnancov, preto sa môžeme považovať za veľkú firmu, ale sme obyčajní slovenskí kapitalisti, ktorí poctivo podnikajú dvadsať rokov.

Firma má dve nohy. Prvou je maloobchodný predaj a druhou nohou je samotná výroba, ktorá je koncentrovaná v Topoľčanoch, kde pracuje približne 970 ľudí. Korona nám naše snahy o reštrukturalizáciu firmy prekazila.

Ako ste reagovali?